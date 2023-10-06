Bursa'da halk otobüsü şoförü fenalaşan yolcuyu hastaneye götürdü

Bursa'nın İnegöl ilçesinde özel halk otobüsünden inerken fenalaşan yolcu, şoför tarafından hastaneye yetiştirildi.

Alınan bilgiye göre, bir yolcu, Akhisar Mahallesi istikametine giden 16 M 06069 plakalı özel halk otobüsünden durakta inerken fenalaştı.

Otobüsün dışına çıktığında yere düşeceği sırada diğer yolcular tarafından fark edilerek tutulan kişi yeniden araca alındı.

Otobüs şoförü Naci Kalkan tarafından İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürülen yolcu, sağlık ekiplerince sedyeyle hastaneye alındı. Yolcunun buradaki tedavisinin ardından taburcu edildiği öğrenildi.

Bu arada fenalaşan kişinin yere düşeceği sırada bir genç tarafından tutulması, otobüse alınması ve hastaneye götürülmesi araç içi güvenlik kamerasınca kaydedildi.