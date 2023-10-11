GÜNCELLEME - Bursa'da koltuk imalathanesinde çıkan yangın kontrol altına alındı
Bursa'nın Osmangazi ilçesindeki koltuk imalathanesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Bursa'nın Osmangazi ilçesindeki koltuk imalathanesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Eski Gemlik Yolu'nda, satış mağazasının da bulunduğu koltuk imalathanesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Kısa sürede bölgeye ulaşan itfaiye ekipleri yangının yan binalara sıçramaması için yoğun çaba sarf etti.
Yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucu kontrol altına alınan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.