Bursa'da otomobillerin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

Yunus Tanrıkulu yönetimindeki 16 ANU 66 plakalı otomobil, Bursa-Ankara kara yolu Şehitler Mahallesi yakınlarında U dönüşü yapmak için manevra yapan Yahya Hüren idaresindeki 16 BBB 268 plakalı otomobille çarpıştı.

Sürücüler ile araçlarda bulunan Refika Hüren (55), Özlem Hurel (33), Ahmet Faruk Dutar (4), Abdullah Eren Dutar (9) Recep Tanrıkulu (48) yaralandı.

Yaralılar, kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ağır yaralanan Özlem Hurel, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Diğer yaralıların tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.

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