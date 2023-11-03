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        Bursa'da otomobillerin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.11.2023 - 22:15 Güncelleme: 03.11.2023 - 22:15
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        Bursa'da otomobillerin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı
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        Bursa'nın İnegöl ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

        Yunus Tanrıkulu yönetimindeki 16 ANU 66 plakalı otomobil, Bursa-Ankara kara yolu Şehitler Mahallesi yakınlarında U dönüşü yapmak için manevra yapan Yahya Hüren idaresindeki 16 BBB 268 plakalı otomobille çarpıştı.

        Sürücüler ile araçlarda bulunan Refika Hüren (55), Özlem Hurel (33), Ahmet Faruk Dutar (4), Abdullah Eren Dutar (9) Recep Tanrıkulu (48) yaralandı.

        Yaralılar, kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Ağır yaralanan Özlem Hurel, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Diğer yaralıların tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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