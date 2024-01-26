Bakan Kacır, Bursa'da Teknik Tekstil Prototip Üretim ve Uygulama Merkezi'nin açılışında konuştu: Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Teknolojiyi üretmek için de iyi işleyen bir AR-GE, inovasyon ve girişimcilik ekosistemi şart. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde son 22 yılda bilime ve teknolojiye yaptığımız yatırımlarla güçlü bir ekosistem inşa ettik." dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Teknolojiyi üretmek için de iyi işleyen bir AR-GE, inovasyon ve girişimcilik ekosistemi şart. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde son 22 yılda bilime ve teknolojiye yaptığımız yatırımlarla güçlü bir ekosistem inşa ettik." dedi.

Kacır, Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi'nde Bursa Teknoloji Koordinasyon ve AR-GE Merkezi (BUTEKOM) bünyesinde kurulan Kompozit Malzeme ve Teknik Tekstil Prototip Üretim ve Uygulama Merkezi'nin açılışında yaptığı konuşmada, sanayiyle bütünleşmiş yerli ve milli hamlelerin odak şehri haline gelen Bursa'da bulunmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

Türkiye'nin insanlı ilk uzay misyonunu gerçekleştirmek üzere halihazırda Uluslararası Uzay İstasyonu'nda bulunan astronot Alper Gezeravcı ile Gökmen Uzay Havacılık Eğitim Merkezi'nde (GUHEM) canlı bağlantı gerçekleştirdiğini belirten Kacır, Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Milli Teknoloji Hamlesi'nde her geçen gün yeni ve büyük projelere imza attığını vurguladı.

Ülkeleri küresel rekabette öne çıkaran unsurların başında bilim ve teknolojinin geldiğini anlatan Kacır, şöyle devam etti:

"Teknolojiyi üretmek için de iyi işleyen bir AR-GE, inovasyon ve girişimcilik ekosistemi şart. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde son 22 yılda bilime ve teknolojiye yaptığımız yatırımlarla güçlü bir ekosistem inşa ettik. 1600'den fazla AR-GE ve tasarım merkezi, 208 üniversite ile 272 binden fazla AR-GE personelimizle kurduğumuz 101 teknoparkta yer alan 10 binden fazla teknoloji girişimimizle ülkemizin teknoloji ve yenilikçilik alanında küresel düzeyde rekabet edebilir bir konuma gelmesini sağladık. 2002'de sadece 1,2 milyar dolar olan AR-GE harcamalarımızı 10 kat artırarak ülkemizin bilimsel ve teknolojik kapasitesini güçlendirdik. Yatırım teşvik sistemimizde katma değeri ve yüksek teknoloji üretimini önceledik. Son 5 yılda düzenlediğimiz teşvik belgelerinin yüzde 44'ünü orta yüksek ve yüksek teknolojili yatırımlar oluşturduk. Sadece 4 yıl içinde milyar dolar değeri geçen Turcorn sayımızın 7'yi bulması tesadüf değil. Tüm bunları araştırmacılarımıza, sanayicilerimize, girişimcilerimize velhasıl insanımıza güvenerek başardık."

- "Türkiye'ye yüksek teknoloji yatırımları kazandırmaya devam edeceğiz"

Bakan Kacır, tekstil ve hazır giyim sektörünün Türkiye'nin kalkınmasında önemli bir yere sahip olduğunu, geçen yıl tekstil ve hazır giyim sektörünün 28 milyar dolar ihracat yaptığını dile getirdi.

Sektörün 1 milyon kişiye doğrudan, 2 milyon kişiye de dolaylı olarak ekmek kapısı açtığını aktaran Kacır, "Yatırım, istihdam, üretim, ihracat ve büyüme rotasında kalkınmamızda öncü rol üstleniyor. Bizler de Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak AR-GE ve yatırım teşviklerimizle kalkınma ajanslarımızla, sektörümüzü güçlendirmeye devam ediyoruz. Katma değerli üretimi nitelikli istihdamı destekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kacır, son 22 yılda 13 bin 368 tekstil yatırımı için teşvik belgesi düzenlediklerini, 800 milyar liralık sabit yatırımın önünü açtıklarını, 327 binden fazla istihdama imkan sağladıklarını bildirdi.

Kalkınma ajanslarıyla 383 projeye 1,7 milyar lira destek olduklarını ifade eden Kacır, şunları anlattı:

"Yararlanıcıların eş finansmanıyla 3,2 milyar liralık kaynağı harekete geçirdik. Bugün teknoparklarımızda tekstil alanında AR-GE ve yenilik kapasitesinin gelişiminde 565 firmamız kilit rol üstleniyor. 78 AR-GE ve 54 tasarım merkezimiz tekstilde katma değerli üretim altyapımızı güçlendiriyor. Bursa'mız aynı zamanda ana markalarla yan sanayiyle ülkemizde otomotiv sektörünün de kalbinin attığı şehrimiz. Yerli ve milli elektrikli otomobilimiz Togg'a Bursa ev sahipliği yapıyor. Geçenlerde bu ev sahipliğinden memnun olmayanları büyük bir şaşkınlıkla medyadan izledim. İzlediğim programda bu şehre hizmet etme iddiası taşıyan bir siyasetçinin ağzından Togg'un Bursa'da kurulmuş olmasından duyduğu memnuniyetsizlik karşısında gazeteci arkadaşlarımın da tıpkı benim gibi şaşkınlıklarını gizleyemediklerini görmüş olduk. Kim ne derse desin Bursa'ya, Türkiye'ye yüksek teknoloji yatırımları kazandırmaya devam edeceğiz."

- "Yüksek katma değerli ürünlerin üretimine bu merkez sayesinde hız kazandıracağız"

Kacır, doğa dostu bir anlayışla Bursa'nın, Türkiye sanayisinin ve teknolojisinin öncü şehri olma misyonunu güçlü şekilde desteklemeye devam edeceklerini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"35 milyar dolardan fazla ihracatla otomotiv sektörümüz geçtiğimiz yıl yeni bir rekora imza attı. Çevreci mobilite ve yeşil çözümlerin dijital teknolojilerin yaygınlaştığı günümüzde otomotivin alt bileşenleri de bu paradigma değişikliğine adapte oluyor. Araç başına kullanılan kompozit ağırlığı her geçen gün artıyor. Dolayısıyla tekstil ve otomotiv sektörlerinde katma değerli üretim Bursa'nın kalkınma yolculuğunun rekabet gücü adına büyük öneme sahip. Açılışını yaptığımız Kompozit Malzeme ve Teknik Tekstil Prototip Üretim ve Uygulama Merkezi ile stratejik alanlarda yeni ürün geliştirilmesini kolaylaştıracak çok nitelikli bir altyapı tesisini Bursa'mıza kazandırıyoruz. Bu proje ve altyapı yatırımı da aslında doğası gereği bir sosyal inovasyon projesi. Bir fikri olan, bir fikri ürüne dönüştürmek için gayret gösteren, bir ürünü ticarileştirmeye çalışan KOBİ'lerimiz için tesis ettiğimiz bu modern altyapıyla hem kümelenme ruhu hem de birlikte iş yapma kültürümüz de gelişecek."

Açılışı yapılan merkezin kapılarının kendi üretim yerlerinde fikirlerini test etmek isteyen, prototiplerini üretmeye talip olan ve ürettiği prototipi ticarileştirmeyi hedefleyen herkese açık olacağını dile getiren Kacır, şunları kaydetti:

"Rekabetçi Sektörler Programı'yla hayata geçirdiğimiz 200 milyon lira bütçeli bu proje, makine ekipman altyapısı ve teknik yardımı olmak üzere iki bileşenden oluşuyor. Proje kapsamında son teknoloji makineler ve cihazları sanayicimizin, KOBİ'lerimizin ve girişimcilerimizin test ve prototip geliştirme ihtiyaçlarını karşılamak için hazır bulunuyor. Bugün itibarıyla bu modern ve güçlü altyapısıyla 50'den fazla KOBİ'ye test ve analiz hizmetleri sunmaya başlandı. Kompozit malzeme ve teknik tekstil kümelenmesi Bursa'da oluşturuldu. Yeşil ürün geliştirme programı kapsamında seçilen 6 firmamıza tasarım, prototip, test ve analiz hizmetleri desteği veriliyor. Tedarik zinciri eşleştirme programı kapsamında da 30 firmayı yerli ve uluslararası tedarikçiler, alıcılar ve çözüm sağlayıcıları ile bu merkez buluşturuyor. Rol model programı kapsamında da 10 firmamıza AR-GE çalışması tamamlanmış ürünlerinin ticarileştirilmesi için danışmanlık ve mentorluk hizmeti sunuluyor. Proje sonuna kadar devam edecek modelleme ve prototip üretim hizmetiyle 50'den fazla KOBİ'ye inovatif proje fikirlerinin hayata geçirilmesi konusunda bu merkezde destek olacağız. Kompozit malzeme ve teknik tekstile dayalı yüksek katma değerli ürünlerin üretimine bu merkez sayesinde hız kazandıracağız."

Programda, Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ile Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İbrahim Burkay da ﻿katılımcılara hitap etti.

Konuşmaların ardından Bakan Kacır ve beraberindekiler, açılışı yapılan merkezi gezdi.