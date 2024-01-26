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        Bursa'da zihinsel engelli oğlu tarafından bıçaklanan kadın öldü

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde zihinsel engelli oğlu tarafından bıçaklanan kadın, hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.01.2024 - 19:52 Güncelleme: 26.01.2024 - 19:52
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        Bursa'da zihinsel engelli oğlu tarafından bıçaklanan kadın öldü
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        Bursa'nın İnegöl ilçesinde zihinsel engelli oğlu tarafından bıçaklanan kadın, hayatını kaybetti.

        Alınan bilgiye göre, kırsal Olukman Mahallesi'nde yaşayan zihinsel engelli Umut B. (29), henüz bilinmeyen bir nedenle annesi Şafiye B'yi (56) sırtından bıçakladı.

        Kadının bağırması üzerine eve gelen komşuları, kadını kanlar içinde görünce durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi.

        Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Şafiye B'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Kadının cesedi, olay yerindeki incelemelerin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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