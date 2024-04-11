MHP Genel Sekreteri Büyükataman, Bursa'da partisinin bayramlaşma programında konuştu:

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, "Sanki iktidar değişikliği olmuş gibi yaygara koparıp milli ve manevi değerlerimize saldırmak için el ovuşturanlar bilsinler ki bu sinsi arayış hüsrana uğramaya mahkumdur. Türkiye, erken seçim söylemleri üzerinden yaratılmak istenen istikrarsızlığa teslim olmaz ve olmayacaktır." dedi.

Büyükataman, partisinin Bursa İl Başkanlığınca Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen bayramlaşma töreninde, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimi'nin, Türk demokrasisinin yüksek standartlara ulaştığını ve tüm dünyaya örnek olacak bir noktaya eriştiğini bir kez daha gösterdiğini ifade etti.

Milletin, kararı ne olursa olsun her zaman başlarının üzerinde olduğunu vurgulayan Büyükataman, "Milliyetçi Hareket Partisi olarak bu seçimlerde milletimizin verdiği mesajı doğru okumak, tüm boyutlarıyla değerlendirmek ve milletimize daha iyi hizmet edebilmek üzere çalışmalarımıza başladık. Ekonomik sorunların sosyal ve siyasal hayata olan yansıması sonucu ortaya çıkan tepkilerin tabii ki farkındayız." diye konuştu. Büyükataman, Cumhur İttifakı olarak milletin sandığa yansıttığı tüm sorun ve sıkıntıları dikkatle inceleyecek ve her vatandaşı refaha kavuşturacak bir vizyonla, çalışmalarını tüm hızıyla sürdüreceklerini dile getirdi.

Türkiye'nin bu seçimlerde yerel yöneticilerini seçtiğini anımsatan Büyükataman, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Türkiye’de bir iktidar değişikliği yoktur. Cumhurbaşkanımız ve kabinesi görevinin başındadır. Türkiye Cumhuriyeti, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile yoluna devam etmekte ve Cumhur İttifakı'nın sarsılmaz iradesiyle yükselişini sürdürmektedir. Mahalli İdareler Seçimleri sonrası oluşan atmosferde siyasi fırsatçılığa soyunup erken seçim çığırtkanlığı yapanlar, Türkiye'de bir kriz ortamı yaratmaya çalışanlar, büyük bir yanılgı içerisindedirler.

Aziz milletimiz bu zihniyete ülkenin emanet edilemeyeceğinin kararını, Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimlerinde çok net ortaya koymuştur. Sanki iktidar değişikliği olmuş gibi yaygara koparıp milli ve manevi değerlerimize saldırmak için el ovuşturanlar, bilsinler ki bu sinsi arayış hüsrana uğramaya mahkumdur. Türkiye, erken seçim söylemleri üzerinden yaratılmak istenen istikrarsızlığa teslim olmaz ve olmayacaktır." Seçimlerin hemen ardından DEM Parti İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan adayının Ekrem İmamoğlu'na yönelik sözlerini anımsatan Büyükataman, şunları kaydetti:

"Aldığı oylar benim demesin sakın, aldığı oylar bizim seçmenimizdir' şeklindeki sözleri her şeyi gözler önüne sermiş, seçimlerden önce işaret ettiğimiz sinsi ittifakın adeta itirafı olmuştur. Kendi seçmeninin iradesini DEM'lendiği kapılara peşkeş çeken Cumhuriyet Halk Partisinin maskesi bir kez daha düşmüş, sözde kent uzlaşısının, esasında PKK ittifakı olduğu tüm açıklığı ile bir kez daha ortaya çıkmıştır. Ayrıca seçimlerin hemen ardından sokakları karıştırmak için ortaya çıkan, şehirlerimizi savaş alanına çevirmeye yeltenen terör yandaşlarının karanlık emelleri, yine en büyük desteği ne yazık ki CHP yönetiminden almıştır."

Büyükataman, konuşmasına şöyle devam etti: "Ne yazık ki Cumhuriyet Halk Partisi, terör örgütü PKK'nın çağrısı ile sokaklara çıkan bu anarşist güruha hiç zaman kaybetmeden yine can suyu olmuştur. Terör örgütünün çağrısı ile sokaklara çıkanlar, ekranlarda erken seçim çığırtkanlığı yapanlar, Türkiye'yi bir karanlığa sürüklemeye çalışanlar ve DEM'lenmiş Cumhuriyet Halk Partisi şunu unutmamalıdır; büyük Türk milleti bu kirli senaryolara Allah'ın izniyle asla geçit vermeyecektir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti bu sinsi tezgahları başınıza geçirmeye her zaman olduğu gibi muktedirdir. Cumhur İttifakı aşılmaz bir set olarak Türk ve Türkiye düşmanlarının karşısında hamdolsun dimdik ayaktadır."