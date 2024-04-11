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        Bursa'da ailesiyle piknik yaparken kaybolan 2 yaşındaki çocuk ölü bulundu

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde, ailesiyle piknik yaparken kaybolan 2 yaşındaki çocuğun cesedi dere yatağında bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.04.2024 - 00:36 Güncelleme: 11.04.2024 - 00:36
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        Bursa'da ailesiyle piknik yaparken kaybolan 2 yaşındaki çocuk ölü bulundu
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        Bursa'nın İnegöl ilçesinde, ailesiyle piknik yaparken kaybolan 2 yaşındaki çocuğun cesedi dere yatağında bulundu.

        Kozluca Mahallesi'nde dere kenarında ailesiyle piknik yapan Muhammed Hamduni (2), ebeveynlerinin yanından uzaklaşarak kayboldu.

        Ailenin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

        Jandarma, itfaiye, AFAD, UMKE, ANDA ve İNDAK arama kurtarma ekipleri bölgede çalışma başlattı.

        Yaklaşık iki saat süren arama çalışma sonucunda çocuğun cansız bedeni, polis dalgıç ekiplerince dere yatağında bulundu.

        Çocuğun cansız bedeni savcılık incelemesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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