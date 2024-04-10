CHP Bursa İl Başkanlığı bayramlaşma programı düzenledi

CHP Bursa İl Başkanlığınca, Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı gerçekleştirildi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Reşat Oyal Kültür Parkı'nda bir kafede düzenlenen programda, yerel seçim başarısından dolayı iki bayramı bir arada kutladıklarını söyledi.

Güzel şeyler yapmak için göreve geldiklerini belirten Bozbey, "Bu kentte hiç kimse üşümesin, aç kalmasın, eğitimden mahrum kalmasın istiyoruz. İçinde insan olmayan hiçbir projenin öneminin olmadığını da iyi biliyoruz. Hizmetlerimizi yaparken bize oy veren ya da oy vermeyen diyerek hiç kimseyi ayrıştırmayacağımızı ve ötekileştirmeyeceğimizi de bir kez daha tüm Bursalıların huzurunda ifade etmek istiyorum." diye konuştu.

Bursalıların kendilerinden sadece hizmet istediğini, bunu eşit ve adil yapmaları için kendilerine oy verdiğini dile getiren Bozbey, "Biz de halkımızın, Bursalıların beklentilerini anlayan, dertleriyle dertlenen bir yönetim anlayışı için çalışacağız." dedi.

CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş da Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerinde görevlerini devralan partilerine mensup belediye başkanlarının halkı önceleyen bir anlayışla görev yapacağını ifade etti.

Bayramlaşma programına, CHP Bursa Milletvekilleri Orhan Sarıbal, Kayıhan Pala ve Hasan Öztürk, ilçe belediye başkanları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve partililer katıldı.