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        Türkiye'nin 3 aylık ihracatına Bursa'dan 4 milyar dolardan fazla katkı

        CEM ŞAN - Türkiye'nin otomotiv ve tekstil üretim merkezlerinden Bursa, ülkenin ilk çeyrekteki toplam ihracatına 4 milyar 98 milyon 288 bin dolarlık katkı sağladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.04.2024 - 11:10 Güncelleme: 10.04.2024 - 11:10
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        Türkiye'nin 3 aylık ihracatına Bursa'dan 4 milyar dolardan fazla katkı
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        CEM ŞAN - Türkiye'nin otomotiv ve tekstil üretim merkezlerinden Bursa, ülkenin ilk çeyrekteki toplam ihracatına 4 milyar 98 milyon 288 bin dolarlık katkı sağladı.

        AA muhabirinin, Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerinden yaptığı derlemeye göre, önemli sanayi şehirlerinden Bursa'dan Ocak-Mart 2024 döneminde 180'i aşkın ülke, serbest bölge ve özerk bölgeye gerçekleştirilen ihracat, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 2,9 arttı.

        Bursa'dan en fazla ihracat, 616 milyon 241 bin dolarla Türkiye'nin önemli pazarlarından Almanya'ya yapıldı. İkinci sıradaki Fransa'ya dış satım ise 371 milyon 516 bin dolar oldu.

        Geçen yılın ilk çeyreğinde 280 milyon 617 bin dolar ihracatın yapıldığı İtalya'ya bu senenin aynı döneminde dış satım yüzde 19,3 artışla 334 milyon 738 bin dolar olarak kayıtlara geçti.

        Aynı süreçte İspanya'ya 245 milyon 885 bin dolar dış satıma imza atan Bursalı sanayiciler, 229 milyon 761 bin dolarlık ürün sattıkları Birleşik Krallık'a ihracatını geçen yılın ilk çeyreğine göre yüzde 47,7 artırdı.

        - İhracatta otomotiv, hazır giyim ve konfeksiyon makine ve aksamları başı çekiyor

        OYAK Renault, TOFAŞ, Bosch ve Karsan gibi dev firmaların faaliyet gösterdiği Bursa'da otomotiv endüstrisinin Ocak-Mart 2024 dönemindeki ihracatı, 1 milyar 818 milyon 10 bin dolar olarak kayıtlarda yer aldı.

        Geçen yılın aynı döneminde 1 milyar 725 milyon 547 bin dolar dış satımın gerçekleştirildiği ilin otomotiv ihracatında yüzde 5,4 artış yaşandı.

        Bursa'nın dış satımında ikinci sırada yer alan hazır giyim ve konfeksiyon sektörü temsilcileri ise ilk çeyrekte 390 milyon 665 bin dolar ihracat rakamına ulaştı.

        Listenin üçüncü sırasındaki makine ve aksamları sektörünün 3 aylık ihracatı ise 328 milyon 864 bin dolar olarak kayıtlara geçti.

        Bursa'nın ilk çeyrekteki ihracatına diğer sektörlerden tekstil ve ham maddelerinde 328 milyon 432 bin, çelikte 260 milyon 665 bin, kimyevi maddeler ve mamullerinde 200 milyon 973 bin, mobilya, kağıt ve orman ürünlerinde 183 milyon 713 bin, demir ve demir dışı metallerde 146 milyon 975 bin, iklimlendirme sanayinde 130 milyon 324 bin dolarlık katkıda bulunuldu.

        Çimento, deri ve deri mamulleri, diğer sanayi ürünleri, elektrik ve elektronik, gemi yat ve hizmetleri, halı, yaş meyve ve sebze sektörleri başta olmak üzere 15 sektördeki Bursa'nın toplam ihracatı ise 308 milyon 10 bin dolar oldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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