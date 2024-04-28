Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, 11 günlük yaşam savaşını kaybetti

Kaza, 17 Nisan'da saat 13.30 sıralarında İnegöl ilçesi Hamidiye Mahallesi Park Caddesi'nde meydana geldi. İlçe merkezine doğru giden Alper A. (21) yönetimindeki 16 BGF 887 plakalı motosiklet ile kaldırımdan inip, caddeye çıkan Musa Taşkın'ın kullandığı 16 AFR 468 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada devrilen motosikletlerin sürücüleri yaralandı. Yaralılar, İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Musa Taşkın, bugün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.