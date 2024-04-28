Bursa'da bir kişi boşanma aşamasındaki eşinin evini kurşunladı
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bir şüpheli, boşanma aşamasındaki eşinin evini kurşunladı.
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bir şüpheli, boşanma aşamasındaki eşinin evini kurşunladı.
Boşanma aşamasında oldukları öğrenilen Hüseyin A, ayrı yaşadığı eşi Ayşe A'nın Hamzabey Mahallesi İslamoğlu Sokak'taki ikametine geldi.
Belindeki tabancayı çıkaran Hüseyin A, Ayşe A'nın yaşadığı eve 5 el ateş etti. Hüseyin A'nın tabancasından çıkan kurşunlar, evin camlarına isabet etti.
İhbar üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Silahlı saldırıda yaralanan olmadı.
Polis, Hüseyin A'nın yakalanması için çalışma başlattı.
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