Bursa'da bir kişi boşanma aşamasındaki eşinin evini kurşunladı

İhbar üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Silahlı saldırıda yaralanan olmadı.

Belindeki tabancayı çıkaran Hüseyin A, Ayşe A'nın yaşadığı eve 5 el ateş etti. Hüseyin A'nın tabancasından çıkan kurşunlar, evin camlarına isabet etti.

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