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        Bursa'da bir kişi boşanma aşamasındaki eşinin evini kurşunladı

        Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bir şüpheli, boşanma aşamasındaki eşinin evini kurşunladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.04.2024 - 14:39 Güncelleme: 28.04.2024 - 14:39
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        Bursa'da bir kişi boşanma aşamasındaki eşinin evini kurşunladı
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        Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bir şüpheli, boşanma aşamasındaki eşinin evini kurşunladı.

        Boşanma aşamasında oldukları öğrenilen Hüseyin A, ayrı yaşadığı eşi Ayşe A'nın Hamzabey Mahallesi İslamoğlu Sokak'taki ikametine geldi.

        Belindeki tabancayı çıkaran Hüseyin A, Ayşe A'nın yaşadığı eve 5 el ateş etti. Hüseyin A'nın tabancasından çıkan kurşunlar, evin camlarına isabet etti.

        İhbar üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Silahlı saldırıda yaralanan olmadı.

        Polis, Hüseyin A'nın yakalanması için çalışma başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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