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        Bursa'da, gece kulübünde tartıştığı kişiyi tabancayla vurdu

        BURSA'da, gece kulübünde çıkan tartışmada tabancayla vurulan Enes A.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.04.2024 - 05:02 Güncelleme: 28.04.2024 - 05:05
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        Bursa'da, gece kulübünde tartıştığı kişiyi tabancayla vurdu
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        BURSA'da, gece kulübünde çıkan tartışmada tabancayla vurulan Enes A., yaralandı. 

        Olay, saat 01.00 sıralarında merkez Nilüfer ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi, Nilüfer Hatun Caddesi’ndeki bir gece kulübünde meydana geldi. Enes A. ile mekanda bulunan bir kişi arasında tartışma çıktı. İsmi öğrenilemeyen şüpheli, tartışmanın büyümesiyle Enes A.'ya tabancayla ateş edip kaçtı. Bacağından vurulan Enes A. kanlar içinde kalırken, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Enes A., özel bir hastaneye kaldırıldı.

        Tedaviye alınan Enes A.’nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kaçan şüphelinin yakalanması için polisin çalışması devam ediyor. 

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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