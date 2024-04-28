Bursa'da, gece kulübünde tartıştığı kişiyi tabancayla vurdu

BURSA'da, gece kulübünde çıkan tartışmada tabancayla vurulan Enes A., yaralandı.

Olay, saat 01.00 sıralarında merkez Nilüfer ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi, Nilüfer Hatun Caddesi’ndeki bir gece kulübünde meydana geldi. Enes A. ile mekanda bulunan bir kişi arasında tartışma çıktı. İsmi öğrenilemeyen şüpheli, tartışmanın büyümesiyle Enes A.'ya tabancayla ateş edip kaçtı. Bacağından vurulan Enes A. kanlar içinde kalırken, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Enes A., özel bir hastaneye kaldırıldı.