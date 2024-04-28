İnegölspor - Kuzey Marmara A.Ş. Arnavutköy Belediyesi: 0-1
STAT: İnegöl ilçeHAKEMLER: Emre Kaan Çalışkan, Salih Burak Demirel, Faruk YağlıİNEGÖLSPOR: Yüksel Egemen Yaylı - Nadir Çiftçi, Furkan Özyapı (Dk.
STAT: İnegöl ilçe
HAKEMLER: Emre Kaan Çalışkan, Salih Burak Demirel, Faruk Yağlı
İNEGÖLSPOR: Yüksel Egemen Yaylı - Nadir Çiftçi, Furkan Özyapı (Dk. 78 Emir Özsoy), Serhat Baştan (Dk. 89 Ahmet Hakan Şahin), Kadir Turhan, Eren Emre Aydın, Orhan Aktaş, Yusuf Talum, Uğur Utlu, Erkan Arda Çağdaş (Dk. 89 Muhammed samed Karakoç), Ömer Gür (Dk. 66 Umut Doğdu)
KUZEY MARMARA A.Ş. ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ: Oğuz Çalışkan - Abdullah Çelik, Hakan Çinemre, Polat Yaldır (Dk. 46 Caner Hüseyin Bağ), Aykut Emre Yakut (Dk. 71 Kerem Kılıç), Cerem Talha Dinçer, İrfan Akgün (Dk. 62 Talha Bulut), Oğuz Kocabal (Dk. 71 Emre Keskin), Siraç Susancak, İsmail Hakkı Doğan (Dk. 84 Onat Kutay Kurt) Ömer Faruk Ermeç
GOL: Dk. 90+3 Hakan Çinemre (Arnavutköy)
SARI KARTLAR: Hakan Çinemre, Cerem Talha Dinçer (Arnavutköy)
TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta İnegölspor sahasında ağırladığı Kuzey Marmara A.Ş. Arnavutköy Belediyesi'ne 1-0 mağlup oldu.
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