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        Bursa'da hakkında hapis cezası bulunan kişi kaçmaya çalışırken ayağından vurularak durduruldu

        Bursa'nın Osmangazi ilçesinde hakkında 10 yıl hapis cezası bulunan kişi, polise silahlı mukavemette bulunup kaçmaya çalışırken ayağından vurularak etkisiz hale getirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.04.2024 - 10:04 Güncelleme: 28.04.2024 - 10:04
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        Bursa'da hakkında hapis cezası bulunan kişi kaçmaya çalışırken ayağından vurularak durduruldu
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        Bursa'nın Osmangazi ilçesinde hakkında 10 yıl hapis cezası bulunan kişi, polise silahlı mukavemette bulunup kaçmaya çalışırken ayağından vurularak etkisiz hale getirildi.

        Edinilen bilgiye göre, devriye görevinde bulunan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği ekipleri, durumundan şüphelendikleri Furkan Kaçmaz idaresindeki 26 AEG 042 plakalı otomobili Soğanlı Mahallesi 1. Yeşilova Sokak'ta durdurmak istedi.

        Çıkmaz Sokak'a giren şüpheli, polis ekiplerine silahla mukavemette bulunup yaya olarak kaçmaya çalıştı. Polis, zanlıyı bacağından yaralayarak durdurdu.

        İhbar üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Zanlının yapılan Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulamasında hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezasının olduğu tespit edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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