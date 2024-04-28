Karacabey Belediyespor – Altınordu: 2-2
STAT:Mustafa Fehmi GerçekerHakemler: Halil Erdoğan, Harun Terin, Mehmet BüyükyılmazKARACABEY BELEDİYESPOR: Olcay Toplu, Yusuf Ziya Gümüş, Burak Karapınar, Ersel Aslıyüksek, Ata Kurtuluş (Dk.
STAT:Mustafa Fehmi Gerçeker
Hakemler: Halil Erdoğan, Harun Terin, Mehmet Büyükyılmaz
KARACABEY BELEDİYESPOR: Olcay Toplu, Yusuf Ziya Gümüş, Burak Karapınar, Ersel Aslıyüksek, Ata Kurtuluş (Dk.83 İsmail Düzgün), Ömer Faruk Yücel (Dk.62 Furkan Yasin Yalçın), Berke Özgün, Ali Aydemir (Dk.70 Mehmet Yanıkara), Tuğkan Kamışoğlu, Alperen Özşahin (Dk.70 Serhat Kot), Ahmet
Memiş
ALTINORDU: Mert Furkan Bayram , Eray Ataseven, Metehan Yılmaz, Keni Var Uzun, İlkan Sever (Dk.80 Mustafa Karaman), Yusuf Acer, Furkan Metin, Devrim Taşkaya (Dk.46 Onurcan Güler), Sami Satılmış (Dk.90 Abdullah Soğucak), Yusuf Can Esendemir, Rahmi Salih Kaya
GOLLER: Dk. 34 Ahmet Memiş, Dk. 78 Tuğkan Kamışoğlu (Karacabey Belediyespor), Dk. 72 Sami Satılmış, Dk. 85 Keni Var Uzun (Altınordu)
SARI KARTLAR: Yusuf Ziya Gümüş (Karacabey Belediyespor) Eray Ataseven (Altınordu)
TFF 2’nci Lig Beyaz Grup 35’nci hafta mücadelesinde Karacabey Belediyespor, sahasında konuk ettiği Altınordu ile 2-2 berabere kaldı.
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