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        'Dur' ihtarına uymayıp, kaçan firari hükümlü bacağından vurularak yakalandı

        BURSA'da'dur' ihtarına uymayıp, otomobili ile kaçan firari hükümlü Furkan Kaçmaz (35), polisin 3 kilometre süren takibi sonucu bacağından vurularak yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.04.2024 - 09:36 Güncelleme: 28.04.2024 - 09:40
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        'Dur' ihtarına uymayıp, kaçan firari hükümlü bacağından vurularak yakalandı
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        BURSA'da'dur' ihtarına uymayıp, otomobili ile kaçan firari hükümlü Furkan Kaçmaz (35), polisin 3 kilometre süren takibi sonucu bacağından vurularak yakalandı.

        Olay, saat 02.30 sıralarında Osmangazi ilçesi Soğanlı Mahallesi'nde meydana geldi. Devriye görevi yapan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 26 AEG 042 plakalı otomobili 1'inci Yeşilova Sokak'ta durdurmak istedi. 'Dur' ihtarına uymayan sürücü Furkan Kaçmaz kaçarken, polis peşine düştü. Polis, 3 kilometre boyunca şüpheliyi takip etti. Bu sırada çıkmaz sokağa giren Kaçmaz, araçtan inerek koşmaya başladı. Polis, şüpheliyi bacağından vurarak etkisiz hale getirdi. İhbarla bölgeye ekipler sevk edildi. GBT sorgusunda 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Kaçmaz, Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Soruşturma sürüyor.

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