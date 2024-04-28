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        Bursa'da sosyal medya üzerinden uygunsuz yayın yapan kadın tutuklandı

        Bursa'nın Nilüfer ilçesinde sosyal medya hesabından yaptığı uygunsuz paylaşımlar nedeniyle gözaltına alınan kadın, tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.04.2024 - 21:06 Güncelleme: 28.04.2024 - 21:06
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        Bursa'da sosyal medya üzerinden uygunsuz yayın yapan kadın tutuklandı
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        Bursa'nın Nilüfer ilçesinde sosyal medya hesabından yaptığı uygunsuz paylaşımlar nedeniyle gözaltına alınan kadın, tutuklandı.

        Bursa Cumhuriyet Savcılığı tarafından sosyal medya üzerinden canlı yayın yapan M.C. (28) hakkında "kasten yaralama", "aile yükümlülüğünün yerine getirilmemesi" ve "müstehcenlik" suçlarından soruşturma başlatıldı.

        Polis ekiplerince gözaltına alınan M.C. işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli çıkarıldığı hakimlikçe "müstehcenlik" suçundan tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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