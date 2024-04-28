Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Vücuduna isabet eden 10 saçmayla ölümden döndü, 'Acil şifa' dileyen sanıklardan şikayetçi olmadı

        BURSA'da, husumetlisi Emre Başkurt (25) ile yanındaki 2 arkadaşını, arkadaşı Orhan Yıldız'ın (37) kullandığı otomobille giderken vuran tutuklu sanık Volkan Kılıç (35), 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçlamasıyla 45 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı davanın ilk duruşmasında vücuduna isabet eden 10 saçma ile ağır yaraladığı Başkurt'a acil şifalar dileyip, "Geçmiş olsun" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.04.2024 - 10:20 Güncelleme: 28.04.2024 - 10:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Vücuduna isabet eden 10 saçmayla ölümden döndü, 'Acil şifa' dileyen sanıklardan şikayetçi olmadı
        ABONE OL
        ABONE OL

        BURSA’da, husumetlisi Emre Başkurt (25) ile yanındaki 2 arkadaşını, arkadaşı Orhan Yıldız’ın (37) kullandığı otomobille giderken vuran tutuklu sanık Volkan Kılıç (35), ‘kasten öldürmeye teşebbüs’ suçlamasıyla 45 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı davanın ilk duruşmasında vücuduna isabet eden 10 saçma ile ağır yaraladığı Başkurt’a acil şifalar dileyip, “Geçmiş olsun” dedi. Mahkemede ifade veren Başkurt, tutuklu sanıklar Kılıç ve Yıldız'dan şikayetçi olmadı.

        Olay, Mustafakemalpaşa ilçesinde Temmuz 2023’te meydana geldi. İddiaya göre Volkan Kılıç, Orhan Yıldız'ın kullandığı 16 AGT 792 plakalı otomobil ile Karaorman Mahallesi'ne giderken, aralarında husumet bulunan Emre Başkurt ve 2 arkadaşını yolda gördü. Aracı durduran Kılıç, otomobilde bulunan av tüfeği ile Emre Başkurt ile arkadaşları Ahmet Şahin (34) ve Emre Kaplan'a (31) 4 el ateş etti. Şahin ve Kaplan'ın hafif yaralandığı olayda, alnına, kafasının arka kısmına, göğsüne, kol ve bacakları ile beline 10 saçma isabet eden Emre Başkurt ağır yaralandı. Başkurt, önce kaldırıldığı Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi’nde, sonra da Bursa Uludağ Üniversitesi Hastanesi'nde tedaviye alındı.

        Saldırı sonrası kaçan Kılıç ve Yıldız ise polis tarafından yakalanıp gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanan şüpheliler hakkında, yaraladıkları 3 kişi için, ‘kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan her biri için 15'er yıl olmak üzere toplam 45'er yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

        ‘KENDİLERİNİ KORKUTMAK İÇİN BACAKLARINA ATEŞ ETTİM’

        Yargılanmalarına başlanan sanıklardan Volkan Kılıç, ilk duruşmada verdiği ifadede, “Yolculuk sırasında, daha önceden aramızda husumet bulunan Ö.A.'nın adamları olan ve beni arayan Emre Başkurt ve 2 arkadaşını yolda gördüm. Bunlardan biri silahını çıkartınca ben de kendilerini korkutmak için arabada bulunan tüfek ile önce havaya sonra da 3 el bacaklarına ateş ettim ve kaçtım. Ardından yakalanıp tutuklandım. Av tüfeğimden çıkan saçmalara hedef olup ağır yaralan Emre'ye, geçmiş olsun dileklerimi iletip, kendisine acil şifalar diliyorum. Tahliyemi istiyorum. Mağdur oldum” dedi.

        ‘OLAYDAN 15 GÜN ÖNCE KAVGA ETTİK’

        Diğer sanık Orhan Yıldız'ın suçlamayı kabul etmediği yargılamada ifade veren Emre Başkurt ise “Volkan ile olaydan 15 gün önce kavga ettik. Bu olaylar polise intikal etmedi. Aramızda husumet vardı. Olay günü, arkadaşlarım Ahmet ve Emrah ile yolda yürürken arkadan bir araç bize yanaştı. Kim diye baktığımda, arabanın içinden bize doğru ateş açıldı. Saçmalar, alnımın sol tarafına, kafamın arka kısmına ve koltuk altıma geldi. Daha sonra 3 el daha ateş edince, bu kez belimden, bacaklarım ve karnımdan yaralandım. Vücuduma 10 saçma isabet etmiş. Volkan ve Orhan'dan şikayetçi değilim” diye konuştu.

        ‘MÜVEKKİLİM, KENDİNİ KORUMA AMACIYLA ATEŞ ETMİŞTİR’

        Tutuklu sanık Volkan Kılıç’ın avukatlarından Okan Bozkurt, müvekkilinin, daha önce husumetlileri tarafından silahlı saldırıya uğradığını ve kendini savunmak için ateş ettiğini belirtirken, diğer avukatı Mert Ata Kılıç ise Volkan Kılıç’ın, husumetlileri ile barışmak için olay yerine gittiğini söyleyerek, “Müvekkilim olay yerine, geçmişteki husumetleri unutup, müşteki ile aralarını düzeltmek için gitmiştir. Olay yerine varıldığında, müştekilerden birinin belinden silahını çıkarttığını gören müvekkilim, hemen olay yerinden uzaklaşmak istemiştir. Fakat araba arıza yaptığı için bulunduğu yerde stop etmiştir. Belinde silahlarının olduğunu gören müvekkilim, kendini koruma amacıyla ateş etmiştir” dedi.

        Diğer mağdurlar Ahmet Şahin ile Emrah Kaplan'ın şikayetçi olduğu davanın duruşması ertelenirken, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Meteoroloji'den 3 uyarı birden!
        Meteoroloji'den 3 uyarı birden!
        İstanbul'da yola çıkacaklar dikkat!
        İstanbul'da yola çıkacaklar dikkat!
        Çin'de hortum felaketi!
        Çin'de hortum felaketi!
        Polis memuru meslektaşlarına ateş açtı
        Polis memuru meslektaşlarına ateş açtı
        İsrail basını: Netanyahu çok gergin
        İsrail basını: Netanyahu çok gergin
        Derbide zafer Fenerbahçe'nin!
        Derbide zafer Fenerbahçe'nin!
        İYİ Parti'nin yeni lideri belli oldu
        İYİ Parti'nin yeni lideri belli oldu
        "Şarkı patladı, kaset satmadı"
        "Şarkı patladı, kaset satmadı"
        OtoTekno'nun yeni bölümü bugün yayında
        OtoTekno'nun yeni bölümü bugün yayında
        3 felaket yeni bir hayat getirdi
        3 felaket yeni bir hayat getirdi
        Küresel ısınma erken ergenlik sebebi!
        Küresel ısınma erken ergenlik sebebi!
        Çakıroğlu ve Sürmeneli Avrupa Şampiyonu!
        Çakıroğlu ve Sürmeneli Avrupa Şampiyonu!
        İsrailliler yine sokaklara indi
        İsrailliler yine sokaklara indi
        4,5 yıllık hasret bitti!
        4,5 yıllık hasret bitti!
        İbrahim Yıldız yazdı: Buruk sevinç!
        İbrahim Yıldız yazdı: Buruk sevinç!
        "Ya kupa da olmazsa?"
        "Ya kupa da olmazsa?"
        Köpeğiyle yürüyüşe çıktı, cansız bedeni bulundu
        Köpeğiyle yürüyüşe çıktı, cansız bedeni bulundu
        Benimsenmesi gereken 10 Z Kuşağı stili
        Benimsenmesi gereken 10 Z Kuşağı stili
        Hamas iki rehinenin videosunu yayımladı
        Hamas iki rehinenin videosunu yayımladı
        2024 yazının merakla beklenen 12 filmi
        2024 yazının merakla beklenen 12 filmi

        Benzer Haberler

        Bursa'da hakkında hapis cezası bulunan kişi kaçmaya çalışırken ayağından vu...
        Bursa'da hakkında hapis cezası bulunan kişi kaçmaya çalışırken ayağından vu...
        'Dur' ihtarına uymayıp, kaçan firari hükümlü bacağından vurularak yakalandı
        'Dur' ihtarına uymayıp, kaçan firari hükümlü bacağından vurularak yakalandı
        Bursa'da alışveriş merkezinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı
        Bursa'da alışveriş merkezinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı
        Bursa'da, gece kulübünde tartıştığı kişiyi tabancayla vurdu
        Bursa'da, gece kulübünde tartıştığı kişiyi tabancayla vurdu
        "Dergi Okumaları" programının konuğu şair Mürsel Sönmez oldu
        "Dergi Okumaları" programının konuğu şair Mürsel Sönmez oldu
        Bursa ve Kütahya'da Gazze'ye destek yürüyüşleri düzenlendi
        Bursa ve Kütahya'da Gazze'ye destek yürüyüşleri düzenlendi