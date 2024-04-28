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        Bursa'da alışveriş merkezinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı

        Bursa'nın Nilüfer ilçesinde alışveriş merkezinde çıkan silahlı kavgada yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.04.2024 - 05:07 Güncelleme: 28.04.2024 - 05:07
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        Bursa'da alışveriş merkezinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı
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        Bursa'nın Nilüfer ilçesinde alışveriş merkezinde çıkan silahlı kavgada yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

        Nilüfer Hatun Caddesi’nde alışveriş merkezinde bulunan eğlence mekanında Enes A. ile bir grup arasında tartışma çıktı.

        Mekanın dışına taşan kavgada Enes A, kimliği belirlenemeyen bir kişi tarafından bacağından silahla yaralandı.

        İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralı kişi, hastaneye kaldırıldı.

        Olayın ardından ekipler, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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