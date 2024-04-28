Bursa'da alışveriş merkezinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Mekanın dışına taşan kavgada Enes A, kimliği belirlenemeyen bir kişi tarafından bacağından silahla yaralandı.

Nilüfer Hatun Caddesi’nde alışveriş merkezinde bulunan eğlence mekanında Enes A. ile bir grup arasında tartışma çıktı.

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