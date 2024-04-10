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        Bayram namazı için gittiği camide kalp krizi geçirip öldü

        BURSA'da bayram namazı kılmak için gittiği camide kalp krizi geçiren Ehliman Bayram (70), hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.04.2024 - 10:24 Güncelleme: 10.04.2024 - 10:30
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        Bayram namazı için gittiği camide kalp krizi geçirip öldü
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        BURSA'da bayram namazı kılmak için gittiği camide kalp krizi geçiren Ehliman Bayram (70), hayatını kaybetti.

        İnegöl ilçesi Yunus Emre Mahallesi'ndeki Hüdai Camisi'ne bayram namazı kılmak giden Ehliman Bayram, hutbe sırasında fenalaştı. Oturduğu yerde yığılıp kalan Bayram'a, ilk müdahaleyi cami cemaati yaptı. İhbarla gelen sağlık ekipleri, kalp krizi geçirdiği belirlenen Ehliman Bayram'a kalp masajı yaptı; o anlar cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Duran kalbi çalıştırılan Bayram, ambulansla kaldırıldığı İnegöl Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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