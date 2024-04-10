Fransa'nın başkenti Paris'te bulunan Eyfel Kulesi'nde heyecanlı dakikalar yaşandı. 34 yaşındaki Fransız Anouk Garnier, geçtiğimiz Çarşamba günü Eyfel Kulesi'nin ikinci katına ulaşarak dünya iple tırmanma rekorunu kırdı.

Hedefine serbest iple beklenenden iki dakika daha hızlı ulaşan Garnier bu yolda hava şartlarının her zaman onun lehinde olmadığını ama amacından hiçbir zaman vazgeçmediğini belirtti.

'EN YÜKSEK TIRMANIŞ' REKORU

Garnier bu başarısıyla hem en yüksek tırmanışın hem de kadınlar arasında en yüksek tırmanış rekorunun sahibi oldu. Kendi yaş kategorisinde dünya engelli parkur şampiyonluğunu kazandıktan sonra 2022 yılında ip tırmanışına başlayan Garnier'nin en önemli ilham kaynağı ise kendinden önceki rekorun sahibi Steensgaard.