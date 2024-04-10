Eyfel Kulesi'nin ikinci katına ulaşarak 'dünya iple tırmanma rekoru'nu kırdı
34 yaşındaki Fransız Anouk Garnier, Çarşamba günü Eyfel Kulesi'nin ikinci katına ulaşarak 'dünya iple tırmanma rekoru'na imza attı. Kanser hastalığına dikkat çekmek için kuleye tırmandığını belirten Garnier, 18 dakikada 110 metreye tırmanarak yeni bir rekorun sahibi oldu
Fransa'nın başkenti Paris'te bulunan Eyfel Kulesi'nde heyecanlı dakikalar yaşandı. 34 yaşındaki Fransız Anouk Garnier, geçtiğimiz Çarşamba günü Eyfel Kulesi'nin ikinci katına ulaşarak dünya iple tırmanma rekorunu kırdı.
KANSER HASTALIĞINA DİKKAT ÇEKTİ
Garnier, kanser hastalığına dikkat çekmek üzere yaptığı rekor denemesinde 18 dakikada 110 metreye tırmandı.
BEKLENENDEN 2 DAKİKA DAHA ERKEN
Hedefine serbest iple beklenenden iki dakika daha hızlı ulaşan Garnier bu yolda hava şartlarının her zaman onun lehinde olmadığını ama amacından hiçbir zaman vazgeçmediğini belirtti.
BİR ÖNCEKİ REKOR TONDER'E AİTTİ
Bir önceki dünya rekoru, 2020 yılında Johannesburg'daki Soweto Kuleleri arasında iple 90 metre tırmanan Güney Afrikalı atlet Thomas Van Tonder'a aitti. 2022 yılında Kopenhag Opera Binası'na iple 26 metre tırmanan Danimarkalı atlet Ida Mathilde Steensgaard ise kadınların rekorunu elinde tutuyordu.
'EN YÜKSEK TIRMANIŞ' REKORU
Garnier bu başarısıyla hem en yüksek tırmanışın hem de kadınlar arasında en yüksek tırmanış rekorunun sahibi oldu. Kendi yaş kategorisinde dünya engelli parkur şampiyonluğunu kazandıktan sonra 2022 yılında ip tırmanışına başlayan Garnier'nin en önemli ilham kaynağı ise kendinden önceki rekorun sahibi Steensgaard.