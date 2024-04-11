Ailesiyle gittiği piknik alanında kaybolan 2 yaşındaki Suriyeli Muhammed, derede ölü bulundu

BURSA'nın İnegöl ilçesinde ailesiyle birlikte pikniğe giden ve kaybolan Suriye uyruklu 2 yaşındaki Muhammed Hamdoni, yaklaşık 100 kişilik ekibin araması sonucu derede ölü bulundu.

Olay saat 19.00 sıralarında Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı kırsal Kozluca Mahallesi Kozluca Deresi kenarında meydana geldi. Suriye uyruklu Ahmet Arokom (32) ve Abir Arokom (30) ailesinin tek çocuğu olan Muhammed'i alıp öğle saatlerinde piknik yapmak için dere kenarına gitti. Baba ve anne yemek hazırladığı sırada Muhammed, ailesinin yanından uzaklaşarak kayboldu. 4 saat boyunca çocuklarını her yerde arayan aile sonuç alamayınca 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Olay yerine gelen jandarma ekiplerinin haber vermesi üzerine AFAD, UMKE, ANDA, İNDAK, İtfaiye Arama kurtarma ekipleri ve İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Dalgıç polisler arama çalışması başlattı. Dalgıç polisler derede, jandarma iz takip köpeği 'Zanka' ise arama- kurtarma ekipleriyle birlikte arazide arama yaptı.