TOFAŞ - Tenerife: 90-81
SALON:TOFAŞHAKEMLER: Wojciech Liszka, Martins Kozlovskis, Gatis SalinsTOFAŞ: Homesley 26, O'Brien 21, Winston 19, Tolga Geçim 6, Prewitt 5, Denmon 5, Sakic 4, Wiley 4TENERIFE: Guy 34, Fitipaldo 13, Guerra 10, Huertas 5, Sastre 5, Doomekamp 5, Shermadini 4, Vicedo 3, Cook 21'İNCİ PERİYOT: 21-26DEVRE: 43-383'ÜNCÜ PERİYOT: 68-63FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi çeyrek final serisi 2'nci maçında TOFAŞ, sahasında ağırladığı İspanya temsilcisi Tenerife'yi 90-81'lik skorla mağlup etti.
SALON:TOFAŞ
HAKEMLER: Wojciech Liszka, Martins Kozlovskis, Gatis Salins
TOFAŞ: Homesley 26, O'Brien 21, Winston 19, Tolga Geçim 6, Prewitt 5, Denmon 5, Sakic 4, Wiley 4
TENERIFE: Guy 34, Fitipaldo 13, Guerra 10, Huertas 5, Sastre 5, Doomekamp 5, Shermadini 4, Vicedo 3, Cook 2
1'İNCİ PERİYOT: 21-26
DEVRE: 43-38
3'ÜNCÜ PERİYOT: 68-63
FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi çeyrek final serisi 2'nci maçında TOFAŞ, sahasında ağırladığı İspanya temsilcisi Tenerife'yi 90-81'lik skorla mağlup etti.
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