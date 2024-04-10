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        TOFAŞ - Tenerife: 90-81

        SALON:TOFAŞHAKEMLER: Wojciech Liszka, Martins Kozlovskis, Gatis SalinsTOFAŞ: Homesley 26, O'Brien 21, Winston 19, Tolga Geçim 6, Prewitt 5, Denmon 5, Sakic 4, Wiley 4TENERIFE: Guy 34, Fitipaldo 13, Guerra 10, Huertas 5, Sastre 5, Doomekamp 5, Shermadini 4, Vicedo 3, Cook 21'İNCİ PERİYOT: 21-26DEVRE: 43-383'ÜNCÜ PERİYOT: 68-63FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi çeyrek final serisi 2'nci maçında TOFAŞ, sahasında ağırladığı İspanya temsilcisi Tenerife'yi 90-81'lik skorla mağlup etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.04.2024 - 21:47 Güncelleme: 10.04.2024 - 21:50
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        TOFAŞ - Tenerife: 90-81
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        SALON:TOFAŞ

        HAKEMLER: Wojciech Liszka, Martins Kozlovskis, Gatis Salins

        TOFAŞ: Homesley 26, O'Brien 21, Winston 19, Tolga Geçim 6, Prewitt 5, Denmon 5, Sakic 4, Wiley 4

        TENERIFE: Guy 34, Fitipaldo 13, Guerra 10, Huertas 5, Sastre 5, Doomekamp 5, Shermadini 4, Vicedo 3, Cook 2

        1'İNCİ PERİYOT: 21-26

        DEVRE: 43-38

        3'ÜNCÜ PERİYOT: 68-63

        FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi çeyrek final serisi 2'nci maçında TOFAŞ, sahasında ağırladığı İspanya temsilcisi Tenerife'yi 90-81'lik skorla mağlup etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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