AB'nin yeni göç ve iltica kurallarını içeren anlaşma kabul edildi

Brüksel'de toplanan Genel Kurulda yapılan oylamada milletvekilleri, AB'nin düzensiz göçle mücadele için uzun yıllar süren tartışmaların ardından üzerinde anlaştığı Göç ve İltica Anlaşması'nı onayladı.

“GÖÇÜ DÜZENLİ BİR ŞEKİLDE YÖNETMEMİZE YARDIMCI OLACAK”

AB Komisyonunun İçişlerinden Sorumlu Üyesi Ylva Johansson, Genel Kurulda oylama öncesinde yaptığı açıklamada "Göç politikamızı düzeltmenin zamanı geldi. Vatandaşlarımız bizden savaş ve zulümden kaçan insanları korumamızı bekliyor. Ama aynı zamanda bizden düzensiz gelişleri ve ölümcül yolculukları önlememizi ve kalma hakkı olmayanları hızla geri göndermemizi bekliyorlar. Göç ve İltica Anlaşması, budur. Anlaşma insanları korumamıza, sınırlarımızı korumamıza ve göçü düzenli bir şekilde yönetmemize yardımcı olacak." değerlendirmesinde bulundu.

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Johansson, oylamanın ardından sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda da "Üye ülkeler arasında zorunlu dayanışmayla dış sınırlarımızı, korunmasız kişileri ve mültecileri daha iyi koruyabileceğiz, kalmaya uygun olmayanları hızla geri gönderebileceğiz." ifadelerini kullandı.

OYLAMA PROTESTO EDİLDİ

Bir grup aktivist oylamayı bölerek "Bu anlaşma öldürür. Hayır oyu verin" sloganları atıp gösteri yaptı.

Fotoğraf: AP Oylama bir süreliğine durduruldu. Sol gruba mensup milletvekilleri, ayağa kalkarak protestocuları alkışladı. "GÖÇMENLERİN AYLARCA GÖZALTI MERKEZLERİNDE KALMASININ YOLU AÇILABİLİR" Uluslararası insan hakları kuruluşları ise AB'nin yeni göç ve iltica kurallarını sınırdaki kontrollerin genişletilmesinin, göçmenlerin aylarca gözaltı merkezlerinde kalmasının yolunu açabileceğinden endişe ediyor.