Isparta'da iki otomobil ile motosiklet çarpıştı: 10 yaralı
Isparta'nın Gelendost ilçesinde iki otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu biri ağır 10 kişi yaralandı
A.Ü'nün kullandığı otomobil ile M.Ç. yönetimindeki motosiklet ve R.T. idaresindeki otomobil Dörtyol Kavşağı'nda çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 10 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Gelendost Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Sürücü A.Ü'nün sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.