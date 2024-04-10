AK Parti Bursa teşkilatında bayramlaşma programı düzenlendi

AK Parti Bursa İl Başkanlığınca bayramlaşma programı düzenlendi.

Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki programda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşkilatlara Ramazan Bayramı dolayısıyla yaptığı konuşma video konferansla izletildi.

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, programdaki konuşmasında, AK Parti teşkilatlarının her zaman hedeflere yürüdüğünü söyledi.

Yerel seçim sonuçlarına değinen Ala, "AK Parti'nin kıymetli emek verenleri, hiç merak etmeyin, önümüzdeki dönemi her alanda eş zamanlı reformlar yaparak Türkiye'nin, milletimizin ihtiyaç duyduğu bütün hizmetleri ayaklarına götürme dönemi olarak değerlendireceğiz. Geçtiğimiz seçimde de bütün teşkilat mensuplarımız, gece gündüz çalıştınız. Bütün önceki dönem milletvekillerimiz, arkadaşlarımız biliyorum ki gecelerini gündüzlerine katarak çalıştılar ama milletin de bize verdiği dersi iyi okumamız lazım." ifadelerini kullandı.

Ala, milletin çok ince hesap yaparak oyunu kullandığını belirterek, şunları kaydetti: "AK Parti'nin temel vasfı da milletin verdiği mesajı olduğu gibi doğru dürüst okuyabilmektir. Şimdiye kadar hep bunu yaptık. Bundan sonra da suçlu arama yerine, suç varsa değerlendirilmesi gereken bir şey varsa o bizlerde. Orada hiç şüphe yok ama milletimizin mesajını doğru dürüst okuyabilmektir hüner. Bunu bütün Türkiye siyasetinin doğru dürüst yapması icap eder. Onun için önümüzdeki dönemi milletimizin ihtiyaç duyduğu reformlar dönemi olarak geçirmek bizim boynumuzun borcudur."

Vatandaşla muhabbeti devam ettireceklerini vurgulayan Ala, "Hiç unutmayalım ki AK Parti kurulduğunda nasıl ki Türkiye'nin önüne bir vizyon koydu ve o 21 yıldır AK Parti iktidarının yaptıklarını dünyada örnek olarak gösterilecek başarılar olarak ortaya çıkardık. Şimdi de önümüzdeki mevcut durumu iyi okuyarak, yolumuza 'Türkiye Yüzyılı' vizyonuyla devam edersek 2028'de bu millete bir zafer daha hediye ederiz." dedi. Ala, her problemin aynı zamanda fırsatları barındırdığına dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Mesele problemi doğru dürüst okuyabilmektir. Nasıl ki baştan beri söylüyorum, aman başarılarımıza güvenip rehavete kapılmayalım. Çünkü başarmak çok önemli bir meziyettir ama başarıyı sürdürmek ondan daha zordur. Hep bunu söyledim. Şimdi de problemden korkmayız. Problem, içerisinde fırsatları barındırır. Onu çekip çıkaracaksınız. Durumunuzu gözden geçireceksiniz ama hedeflerinizi de gözden geçirip tespit ettikten sonra hedeflere kilitleneceksiniz. Biz bunları en iyi yapmış ve bundan sonra da en iyisini daha da iyi yaparak gösterebilecek bir kadroyuz. İnşallah önümüzdeki dönemi AK Parti'nin yeniden amatör bir ruhla fakat bütün tecrübelerini dikkate alarak profesyonel bir anlayışla hedeflerine doğru emin adımlarla yürüdüğü bir dönem olarak ortaya koyacağız. Buradan büyük bir başarı çıkaracağız."

- "Yalan ve iftira siyasetine de asla müsaade etmeyeceğiz" TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank da bu davanın erleri olarak Allah'ın izniyle yola devam edeceklerini söyledi. Seçim sonuçlarıyla ilgili kendi muhasebelerini yapacaklarını dile getiren Varank, "Tek tek bütün arkadaşlarımız kendi muhasebelerini yapacaklar. Biz nerede eksik bıraktık? Nerede hatalarımız oldu? Milletin gönlündeki yerimizden nasıl bir soğukluk oluşturduk? Bunun muhasebesini tek tek yaparak Allah'ın izniyle bu dönüm noktasını farklı bir zafere çevireceğiz. Biz buna inanıyoruz." diye konuştu.

Milletin takdirinin her şeyin üzerinde olduğunu vurgulayan Varank, sözlerini şöyle sürdürdü: "Verilen sözlerin takipçisi olacağız. Muhalefet nasıl yapılır, bunu da onlara göstereceğiz. Biz onlar gibi yalan siyasetinden anlamayız. İftira siyasetinden anlamayız. Bizler işimizin takipçisi oluruz. Görüyorsunuz İstanbul'da belediye başkanlığını kazanmış birtakım partiler gelir gelmez iftira kampanyalarına başlıyorlar. Tıpkı geçmişte Sayın Cumhurbaşkanı'mıza iftira attıkları gibi 'Bu külliyede altın klozet varmış' dedikleri gibi 'İstanbul'da bir belediye başkanınız makam odasına jakuzi yaptırmış' diye iftira atabiliyorlar. Biz bu yalan ve iftira siyasetine de asla müsaade etmeyeceğiz. Vatandaşımızın aklında hiçbir soru işareti kalmaması için de bunların açıklamalarını yapacağız. Hemen cevaplarını vereceğiz."

Varank, Gazze konusunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hassasiyetini herkesin bildiğini ifade ederek, şu değerlendirmelerde bulundu: "Bakıyorsunuz Sayın Cumhurbaşkanı'mıza iftira atmaya çalışanlar var. Bu dünyada İsrail'e özür diletmiş tek lider var; o da Recep Tayyip Erdoğan. Bize iftira edenlere, 'Jet yakıtı sattınız' diye iftira edenlere de lütfen yüz vermeyin. Onların cevaplarını da verin. Eğer Sayın Cumhurbaşkanı'mızın Filistin'le ilgili yaptıkları hakkında şüphesi olan varsa gitsin Hamas'a sorsun. Gitsin Filistin Kurtuluş Örgütüne sorsun. Filistin Devleti'nin taraflarına sorsun. Onlarla istişare edip ondan sonra mikrofonların karşısına geçsin. Ahlaklı siyasetten bahsedip sadece çıkar için çalışanlara da önümüzdeki dönemde gerekli cevapları vereceğiz."