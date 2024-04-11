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        Gaye öğretmen, evinde ölü bulundu

        BURSA'nın Gemlik ilçesinde Celal Bayar Anadolu Lisesi'nde İngilizce öğretmeni olarak görev yapan Gaye Kayan (54) ailesi ile yaşadığı evinde ölü bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.04.2024 - 14:34 Güncelleme: 11.04.2024 - 14:40
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        Gaye öğretmen, evinde ölü bulundu
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        BURSA'nın Gemlik ilçesinde Celal Bayar Anadolu Lisesi'nde İngilizce öğretmeni olarak görev yapan Gaye Kayan (54) ailesi ile yaşadığı evinde ölü bulundu. Ölüm nedeninin kalp krizine bağlı olduğu tahmin edilen Kayan'ın cesedi, otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

        Olay, Cumhuriyet Mahallesi’nde bir apartmanın 3'üncü katında meydana geldi. Celal Bayar Anadolu Lisesinde İngilizce öğretmeni olarak görev yapan Gaye Kayan, ailesiyle yaşadığı evindeki yatağında bu sabah, annesi tarafından hareketsiz olarak bulundu. Haber verilmesi üzerine adrese gelen sağlık ekiplerinin yaptığı muayenede Kayan'ın öldüğü belirlendi. Bekar olan, daha önce hiçbir rahatsızlığı bulunmayan ve kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiği tahmin edilen Gaye öğretmenin cansız bedeni, ölüm sebebinin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

        Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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