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        GÜNCELLEME - Bursa'da haciz işlemine giden icra memuru ile avukatları darbeden 2 şüpheli tutuklandı

        Bursa'da haciz işlemine giden icra memuru ile 2 avukatı darbettikleri öne sürülen 4 şüpheliden yakalanarak adliyeye sevk edilen 2'si tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.04.2024 - 15:31 Güncelleme: 25.04.2024 - 15:31
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        GÜNCELLEME - Bursa'da haciz işlemine giden icra memuru ile avukatları darbeden 2 şüpheli tutuklandı
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        Bursa'da haciz işlemine giden icra memuru ile 2 avukatı darbettikleri öne sürülen 4 şüpheliden yakalanarak adliyeye sevk edilen 2'si tutuklandı.

        Nilüfer ilçesinde icra takibinde görevli memur ve avukatlara yönelik eylemleri nedeniyle "görevi yaptırmamak için direnme, kasten yaralama, tehdit, hakaret" suçlarını işledikleri iddiasıyla polis ekiplerince gözaltına alınan müteahhit Emin A. ve B.C.K'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Adliyeye getirilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Bursa Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, olayın dün yaşandığı belirtilerek, 4 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldığı bildirildi.

        Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "görevi yaptırmamak için direnme" suçundan tutuklanmaları talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen 2 zanlının, tutuklama kararı sonrası konumlarına uygun kapalı ceza infaz kurumuna gönderildiği bilgisi verilen açıklamada, diğer şüpheliler B.Y.B. ve İ.A'nın yakalanması polisin başlattığı çalışmanın sürdüğü ifade edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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