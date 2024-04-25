GÜNCELLEME - Bursa'da haciz işlemine giden icra memuru ile avukatları darbeden 2 şüpheli tutuklandı

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "görevi yaptırmamak için direnme" suçundan tutuklanmaları talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen 2 zanlının, tutuklama kararı sonrası konumlarına uygun kapalı ceza infaz kurumuna gönderildiği bilgisi verilen açıklamada, diğer şüpheliler B.Y.B. ve İ.A'nın yakalanması polisin başlattığı çalışmanın sürdüğü ifade edildi.

Nilüfer ilçesinde icra takibinde görevli memur ve avukatlara yönelik eylemleri nedeniyle "görevi yaptırmamak için direnme, kasten yaralama, tehdit, hakaret" suçlarını işledikleri iddiasıyla polis ekiplerince gözaltına alınan müteahhit Emin A. ve B.C.K'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

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