Bursa Cumhuriyet Başsavcılığından organize suç örgütü operasyonuyla ilgili açıklama

Bursa merkezli 7 ilde düzenlenen ve elebaşılığını Hakkı Saral'ın yaptığı organize suç örgütünün çökertildiği "Mahzen-32" operasyonlarında 24 şüphelinin gözaltına alındığı, 3 zanlının da yakalanması için çalışmanın sürdüğü bildirildi.

Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, silahla kasten yaralama ve nitelikli yağma" suçlarına karıştığı tespit edilen suç örgütüne mensup 27 kişinin yakalanması amacıyla operasyon başlatıldığı belirtildi.