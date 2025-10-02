Bursa'da İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na saldırıları protesto edildi

Kur'an-ı Kerim ve ilahi okundu, protesto meydanda devam etti.

Türk ve Filistin bayrakları taşıyan vatandaşlar, tekbir getirip dua etti.

Osmangazi ilçesi 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda toplanan çok sayıda kişi, İsrail aleyhine slogan atarak, Küresel Sumud Filosu'na yapılan saldırıları kınadı.

Bursa'da toplanan çok sayıda kişi, İsrail'in saldırdığı Küresel Sumud Filosu'na destek için bir araya geldi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.