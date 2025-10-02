Habertürk
        Bursa'da İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na saldırıları protesto edildi

        Bursa'da toplanan çok sayıda kişi, İsrail'in saldırdığı Küresel Sumud Filosu'na destek için bir araya geldi.

        Giriş: 02.10.2025 - 21:27 Güncelleme: 02.10.2025 - 22:03
        Bursa'da İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na saldırıları protesto edildi
        Bursa'da toplanan çok sayıda kişi, İsrail'in saldırdığı Küresel Sumud Filosu'na destek için bir araya geldi.

        Osmangazi ilçesi 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda toplanan çok sayıda kişi, İsrail aleyhine slogan atarak, Küresel Sumud Filosu'na yapılan saldırıları kınadı.

        Türk ve Filistin bayrakları taşıyan vatandaşlar, tekbir getirip dua etti.

        Kur'an-ı Kerim ve ilahi okundu, protesto meydanda devam etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

