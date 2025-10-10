Burhan Turan Türkiye Baja Şampiyonası'nın ikinci ayağı Bursa'da başladı
Burhan Turan 2025 Türkiye Baja Şampiyonası'nın ikinci ayağı Bursa'da sıralama turlarıyla başladı.
Burhan Turan 2025 Türkiye Baja Şampiyonası'nın ikinci ayağı Bursa'da sıralama turlarıyla başladı.
Türkiye Otomobil Sporları Federasyonunun (TOSFED) 2025 ulusal yarışma takviminde yer alan Bursa Alternatif Sporlar Kulübü (BASK) tarafından organize edilen etkinlikte 26 otomobil, 52 sporcu yer aldı.
Sıralama turlarında 6 kilometrelik Demirci-Dağyenice etabının geçileceği yarışta, yarın Gürsu Dışkaya köyünden start alacak ekipler, Gürsu Ericek Göleti mevkisinde oluşturulan özel seyirci etabında mücadeleyi sürdürecek.
Toplam 5 etaptan oluşan ve 12 Ekim'de tamamlanacak şampiyonanın Bursa ayağı sonunda yarışçılar, "Türkiye şampiyonu" unvanı alacak.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.