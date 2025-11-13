Habertürk
        Bursa Haberleri

        Bursa'da ehliyetsiz sürücünün kullandığı hafif ticari aracın çarptığı motokurye yaralandı

        Bursa'nın Mudanya ilçesinde ehliyetsiz sürücünün idaresindeki hafif ticari aracın çarptığı motokurye yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.11.2025 - 22:28 Güncelleme: 13.11.2025 - 22:31
        Bursa'da ehliyetsiz sürücünün kullandığı hafif ticari aracın çarptığı motokurye yaralandı
        Bursa'nın Mudanya ilçesinde ehliyetsiz sürücünün idaresindeki hafif ticari aracın çarptığı motokurye yaralandı.

        E.K. yönetimindeki 16 CAC 57 plakalı hafif ticari araç, Siteler Mahallesi Orhangazi Caddesi'nde Ö.A'nın kullandığı 34 FVG 306 plakalı motosiklete çarptı.

        Çarpmanın etkisiyle savrulan motokurye yaralanırken, hafif ticari araç bir sitenin duvarına çarparak durabildi.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralı motokurye, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

        Hafif ticari aracın sürücüsünün ehliyetinin olmadığı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

