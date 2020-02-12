Vücudunda yanık ve kesi izleri bulunmuştu...9 yaşındaki Muhammed'in ölümünde şok gelişme Küçük çocuğun ölümünde soruşturma derinleştiriliyor Komşuların 7 ay önce CİMER'e yazdıkları mektup ortaya çıktı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Vücudunda yanık ve kesi izleri bulunmuştu...9 yaşındaki Muhammed'in ölümünde şok gelişme Küçük ...

İHA

Vücudunda yanık ve kesi izleri bulunmuştu...9 yaşındaki Muhammed'in ölümünde şok gelişme Küçük çocuğun ölümünde soruşturma derinleştiriliyor Komşuların 7 ay önce CİMER'e yazdıkları mektup ortaya çıktı

Bursa'nın Gemlik ilçesinde vücudunda kesi ve yanık izleriyle ölü bulunan 9 yaşındaki Muhammed Hüseyin soruşturması derinleştiriliyor. Polisin gözaltına aldığı üvey anne, baba ve 2 kardeşin sorgusu devam ederken, mahalle sakinlerinin Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne yaklaşık 7 ay önce şikayet mektubu yazdığı ortaya çıktı.
Gemlik'te 9 yaşındaki Suriyeli Muhammed Hüseyin'in evinde ölü bulunmasının ardından başlatılan soruşturma genişletilerek devam ediyor.
Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş bürosunun mahalleli ve görgü şahitlerinin ifadesi ve savcılık talimatıyla küçük çocuğun babası ve üvey annesi ile iki kardeşinin gözaltına almasının ardından, küçük çocuğun maruz kaldığı işkence ile alakalı mahallenin Cimer'e de şikayette bulunduğu öğrenildi.
Ailenin ekonomik durumunun iyi olduğunu ifade eden vatandaşlar, CİMER'e yazdıkları 22 Temmuz 2019 tarihli dilekçede, üvey annenin kendisinden olmayan çocuklara işkence yaptığını, dilendirdiğini, kaymakamlıktan aldığı yardımları çarçur ettiği ifade edilerek, üvey çocukların sahiplenilmesi gerektiği belirtiliyor.
Öte yandan Eşref Dinçer Mahallesi 127 Sokak'taki evde ölü bulunan Muhammed Hüseyin'in otopsi işlemleri devam ediyor. İlk incelemede 11 yaşındaki ablası tarafından boğularak öldürüldüğü öne sürülen küçük çocuğun vücudunda da yanık ve kesi izleri bulunmuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Uludağ'da herkes kaydı, onlar gelin saçı yaptı Kayak pistlerinde eksi 5 derecede gelin saçı yaptılar
YEREL HABERLER Uludağ'da herkes kaydı, onlar gelin saçı yaptı Kayak ...
Bursa’da spastik çocuklara 100 yataklı hastane müjdesi
YEREL HABERLER Bursa’da spastik çocuklara 100 yataklı hastane ...
Oylat'a kardeş geliyor Kurşunlu'ya ikinci Oylat kurulacak
YEREL HABERLER Oylat'a kardeş geliyor Kurşunlu'ya ikinci Oylat ...
Uludağ’da yaban hayvanlarına kar motorlarıyla yem götürüldü
YEREL HABERLER Uludağ’da yaban hayvanlarına kar motorlarıyla yem ...
Uludağ'ı sis bastı, pistler vatandaşlara kaldı Uludağ'da göz gözü görmüyor
YEREL HABERLER Uludağ'ı sis bastı, pistler vatandaşlara ...
Park halindeki minibüs alev aldı, geriye iskeleti kaldı
YEREL HABERLER Park halindeki minibüs alev aldı, geriye iskeleti ...
Park halindeki minibüs alev alev yandı
YEREL HABERLER Park halindeki minibüs alev alev yandı
Suriyeli Muhammet evinde ölü bulundu (2)
YEREL HABERLER Suriyeli Muhammet evinde ölü bulundu (2)
Galatasaray Doğa Sigorta - TOFAŞ: 98-81
YEREL HABERLER Galatasaray Doğa Sigorta - TOFAŞ: 98-81
Araçta sıkışan sürücüyü itfaiye kurtardı
YEREL HABERLER Araçta sıkışan sürücüyü itfaiye kurtardı
Kavga ihbarına çağırdıkları jandarmayı meşalelerle karşıladılar
YEREL HABERLER Kavga ihbarına çağırdıkları jandarmayı meşalelerle ...
Suriyeli Muhammet evinde ölü bulundu
YEREL HABERLER Suriyeli Muhammet evinde ölü bulundu
Otomobil ile çarpışan motosikletlinin yaralandığı kaza kamerada
YEREL HABERLER Otomobil ile çarpışan motosikletlinin yaralandığı ...
Virajı alamadı, araçta sıkıştı Araçta sıkışan sürücüyü itfaiye kurtardı
YEREL HABERLER Virajı alamadı, araçta sıkıştı Araçta sıkışan ...
9 yaşındaki çocuk evinde ölü bulundu Çocuğun vücudunda yanık ve kesik izleri bulunduğu belirlendi
YEREL HABERLER 9 yaşındaki çocuk evinde ölü bulundu Çocuğun ...
Valilikten hava kirliliği açıklaması
YEREL HABERLER Valilikten hava kirliliği açıklaması
Bursaspor için birlik mesajı
YEREL HABERLER Bursaspor için birlik mesajı
Başkan Aktaş: “Bu şehir Süper Lig’i çok istiyor” Bursa protokolü, Bursaspor’u ziyaret etti
YEREL HABERLER Başkan Aktaş: “Bu şehir Süper Lig’i çok ...
Liselilere ‘zarafet’ eğitimi
YEREL HABERLER Liselilere ‘zarafet’ eğitimi
Bursa'da uyuşturucu satıcılarına operasyon: 10 gözaltı
YEREL HABERLER Bursa'da uyuşturucu satıcılarına operasyon: 10 ...
Çerçi’den Fetih Müzesi’ne tam not
YEREL HABERLER Çerçi’den Fetih Müzesi’ne tam not
Başkan Bursa’yı ulaştıran ekiple buluştu
YEREL HABERLER Başkan Bursa’yı ulaştıran ekiple buluştu
Cihatlı Toplu Konutları 4. etapta teslimat başladı
YEREL HABERLER Cihatlı Toplu Konutları 4. etapta teslimat başladı
Eğitim-Bir-Sen Akademisi eğitime devam ediyor
YEREL HABERLER Eğitim-Bir-Sen Akademisi eğitime devam ediyor

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X