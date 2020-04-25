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Gökyüzünde muhteşem görüntü

İHA

Gökyüzünde muhteşem görüntü

11 ayın sultanı Ramazan ayının ikinci gününde gökyüzünde hilal şeklindeki ay ile parlayan yıldızın muhteşem görüntüsü kameraya yansıdı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde akşam saatlerinde gökyüzünde hilal şeklindeki ay ile parlayan bir yıldızın görüntüsü dikkat çekti. Gökyüzündeki o muhteşem an ise kameraya yansıdı. Ramazan ayının ikinci gününde görülen ay ile parlayan yıldızın görüntüsü doyumsuz bir manzara oluşturdu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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