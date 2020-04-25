Gökyüzünde muhteşem görüntü

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11 ayın sultanı Ramazan ayının ikinci gününde gökyüzünde hilal şeklindeki ay ile parlayan yıldızın muhteşem görüntüsü kameraya yansıdı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde akşam saatlerinde gökyüzünde hilal şeklindeki ay ile parlayan bir yıldızın görüntüsü dikkat çekti. Gökyüzündeki o muhteşem an ise kameraya yansıdı. Ramazan ayının ikinci gününde görülen ay ile parlayan yıldızın görüntüsü doyumsuz bir manzara oluşturdu.

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