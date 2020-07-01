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Bursa'da Kabotaj Bayramı kutlandı

DHA

Bursa'da Kabotaj Bayramı kutlandı

<br>Kazım BULUT/GEMLİK,(Bursa), (DHA)DENİZCİLİK ve Kabotaj Bayramı, Bursa'nın Gemlik ilçesinde törenle kutlandı.<br>Gemlik ilçesindeki kutlamalar çelenk sunumuyla başladı. Gemlik Kaymakamı Yaşar Dönmez, Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, Gemlik İlçe Jandarma Komutanı Barış Bozkurt, İlçe Emniyet Müdürü Abdulkadir Yüce, Gemlik Liman Başkanı Asım Sulu ve yetkili personelin katıldığı törende, Liman Başkanı Asım Sulu tarafından, Atatürk anıtına çelenk sunuldu. Törene bölge denizciliğinin sembol isimlerinden 'İzzet Kaptan' olarak anılan İzzet Bayrak da katıldı. Daha sonra deniz şehitleri adına denize çelenk bırakıldı. <br>DHA-Genel Türkiye-Bursa / Gemlik Kazım BULUT<br>2020-07-01 14:24:21<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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