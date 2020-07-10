Bursaspor'dan Karacabey ve Yıldırımspor'a tebrik

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Yeşilbeyazlılar, liglerin tescil edilmesiyle bir üst lige yükselen iki Bursa kulübünü tebrik etti.

Bursaspor Kulübü, Karacabey Belediyespor ve Yıldırımspor camialarını tebrik etti. Yeşilbeyazlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada, "Liglerin tescil edilmesiyle 2. Lig'e yükselen Karacabey Belediyespor ile 3. Lig'e yükselen Yıldırımspor camialarını tebrik eder, yeni sezonda başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.

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