Bursaspor, Menemenspor'u ağırlıyor

Gürkan DURAL/BURSA, (DHA) - Bursaspor, kritik mücadelede Ekol Göz Menemenspor´u ağırlayacak. Süper Lig iddiasını koruyan Bursa temsilcisi, kazanması halinde son haftaya avantajlı girecek.
TFF 1´inci Lig´de kader haftalarına girilirken, Bursaspor normal sezonda sahasındaki son maçına çıkıyor. Süper Lig´e direkt olarak yükselmek için ilk iki sırada sezonu tamamlamayı hedefleyen yeşil-beyazlılar, yarın Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu´nda Ekol Göz Menemenspor´u ağırlayacak. Saat 17.30´da başlayacak mücadelede Bahattin Şimşek düdük çalacak. Şimşek´in yardımcılıklarını Kamil Çetin ve Bilal Gölen yapacak.
ÇEKİŞME SÜRÜYOR
Süper Lig için 6 ekip iddiasını korurken, bu hafta oynanacak maçlar sıralamaya da doğrudan etki edecek. Hatayspor, 60 puan ile lider girdiği haftada küme düşen Adanaspor´u deplasmanda yendiği takdirde şampiyonluğunu ilan edecek. 56 puanlı Büyükşehir Belediye Erzurumspor ise 51 puan ile Play-Off hattının hemen gerisindeki Altay´a konuk olacak. 55´er puanla Adana Demirspor ve Bursaspor sıralanırken, Adana ekibi, Cesar Grup Ümraniyespor deplasmanına çıkacak. Ayrıca 54 puanlı Akhisarspor, Boluspor deplasmanında; 53 puanlı Fatih Karagümrük de Keçiörengücü deplasmanında boy gösterecek. Tüm maçlar saat 17.30´da başlayacak.
BURSASPOR TAMAMEN BU MAÇA ODAKLANDI
Bursa´da camia, tamamen Ekol Göz Menemenspor maçı için kenetlendi. Kazanarak Süper Lig iddiasını son haftaya taşımak isteyen Bursaspor, normal sezonu Hatayspor deplasmanında kapatacak. İrfan Buz yönetiminde çıktığı 3 maçta da tek gollü galibiyetler elde ederek, 9 puanı hanesine yazdıran yeşil-beyazlılar, aynı zamanda bu serisini de sürdürme peşinde. Puan kaybına tahammülü olmayan Bursaspor, bu maçı kazanması halinde ikincilik şansını kuvvetlendirerek, aynı zamanda Play-Off´u da garantileyecek.
EVİNDE ETKİLİ
Bursaspor, iç sahada etkili bir görüntü çiziyor. Ligin evinde en başarılı üçüncü ekibi olan Bursa temsilcisi, sahasındaki 16 maçta 34 puan topladı. Evinde son 6 maçtır kaybetmeyen yeşil-beyazlılar, aynı zamanda son iki maçtan da kalesini gole kapatarak galibiyetle ayrıldı.
Ekol Göz Menemenspor ise deplasmandaki 16 maçında 22 puan topladı. İzmir temsilcisi, dış sahadaki son 8 maçında yalnızca bir galibiyet alırken, 5 kez de mağlup oldu. Ligin ilk yarısında iki takım arasında İzmir´de oynanan maçı ise Menemenspor 2-1 kazandı.DHA-Spor Türkiye-Bursa / Merkez Gürkan DURAL
2020-07-11 10:26:58
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