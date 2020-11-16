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Bursa'da aç domuzlar şehire indi. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz akşam Mudanya İlçesi Burgaz Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre aç kalan domuzlar şehir merkezine inerek yollarda dolaştı. 6 domuz daha sonra ana yola doğru ilerleyerek gözden kayboldu. O anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

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