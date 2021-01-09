Bursa'da yunusların şovu büyüledi

Gizemini duyan oraya gidiyor! Yer çekiminin olmadığı iddia ediliyor

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Marmara denizinde görüntülenen yunusların yaptığı geçiş şovlarıyla izleyenleri mest ediyor.

Bursa'nın Gemlik ilçesinde bir vatandaş tarafından kayda alınan yunusların, gösteri yaparak ilerlemeleri dikkat çekti. Sanki kendilerini çekenlerin olduğunu bilen yunuslar, daha sonra gözden kayboldu. Kış aylarında sık sık körfeze gelen yunuslar, belli süre sonra geri dönüyor.

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