Park halindeki otomobile böyle çarptı

Kendi mesajıyla 15 milyar dolardan oldu

Bursa’da bir sürücü, kullanmış olduğu araçla park halindeki araca böyle çarptı. güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedilen kaza sonrası sürücü yoluna devam etti.

Edinilen bilgilere göre, henüz belirlenemeyen sürücü, otomobili ile Panayır mahallesi üzerinde seyir halinde olduğu esnada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında park halinde bulunan önden çarptı. Meydana gelen kaza anı saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı. Polis ekipleri ise kaçan sürücüyü bulmak için çalışma başlattı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.