Büyükşehirden Çiftçiye fidan desteği

Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Hayvancılığı Geliştirme Birliği (HAGEL) tarafından ‘Kırsal kalkınmayı destekleme projeleri’ kapsamında 80 bin adet çilek fidesi ve bin 500 adet incir fidanı, Gemlik ilçesinde çiftçilere dağıttı.

Bursa’da kırsal kalkınmanın sağlanması ve nitelikli tarımın geliştirilmesi hedefiyle kaliteli fide, fidan ve tohumluk dağıtımı başta olmak çiftçilerin yanında olan Büyükşehir Belediyesi, üreticileri desteklemeye devam ediyor. Kırsal kalkınmayı destekleme projeleri kapsamında bugüne kadar 650 bin fidanı üreticiyle buluşturan Büyükşehir Belediyesi, üreticiye her sene 1.5 milyon fide ve fidan desteği vermeyi hedefliyor. 2023 sonu itibariyle 750 futbol sahası büyüklüğünde alanda 5 milyonu aşkın fide ve fidanı Bursa tarımına kazandıracak olan Büyükşehir Belediyesi, bu kapsamda Gemlik ilçesinde incir, çilek ve örnek kivi bahçesi projelerini hayata geçiriyor. Gemlik İlçe Tarım Müdürlüğü’nde düzenlenen törende, HAGEL işbirliğiyle 13 mahallede bulunan 180 üreticiye bin 500 adet Bursa siyah inciri fidanı, Haydariye mahallesinde bulunan 10 çiftçiye 80 bin adet albion cinsi çilek fidesi ve 20 top malç naylonu verildi. Demonstrasyon amaçlı kivi yetiştiriciliği projesi ise Kurşunlu mahallesinde 500 metrekarelik bahçede uygulamaya başlandı.

Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Süleyman Çelik, Bursa’nın tarım alanında çok zengin bir yapıya sahip olduğunu söyledi. Tarımın daha iyi yerlere gelmesi ve nitelikli tarımın artması için Büyükşehir Belediyesi’nin bu tür projelerin içerisinde yer aldığını belirten Başkanvekili Süleyman Çelik, çiftçinin her zaman yanında olmaya devam edeceklerini ifade etti. Katma değeri yüksek ürünler noktasında Büyükşehir Belediyesi’nin önemli yatırımları olduğunu dile getiren Çelik, “Bursa Büyükşehir Belediyesi tüm işlerinde insan odaklı hareket etmektedir. Şehrin ihtiyaç duyduğu her projede yer almaktadır. Gemlik ilçesinde de çiftçimizin yararına olacak bir çalışmayı başlattık. Yılda 1.5 milyon fide ve fidan desteği hedefini gerçekleştirmek istiyoruz. Hayata geçirilen bu projenin çiftçiye hayırlar getirmesini temenni ediyorum” dedi.

Bursa İl Tarım ve Orman Müdürü Hamit Aygül, projeyle Gemlik’te çiftçinin ekonomik seviyesini geliştirmeyi ve zeytine bağlı yapının rahatlatılmasını amaçladıklarını anlattı. Diğer projelerde olduğu gibi bu projede de Büyükşehir Belediyesi’nin önemli destekleri olduğunu söyleyen Aygül, Büyükşehir Belediyesi’ne ve destek veren tüm kurumlara teşekkür etti. Gemlik’e farklı bir ürün yelpazesi kazandırmış olacaklarını belirten Aygül, kivi ve inciri ilk defa uygulayacak olan çiftçilere başarılar diledi.

Konuşmaların ardından Başkanvekili Süleyman Çelik, İl Tarım ve Orman Müdürü Hamit Aygül, AK Parti Gemlik İlçe Başkanı Mehmet Şamil Yiğit ve meclis üyeleri tarafından çiftçilere fide ve fidanlar teslim edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.