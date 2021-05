Yaren’in dostu Adem Amca’ya müjdeli haber Yaren leyleğin 4 yavrusu dünyaya geldi

Balıkçı Adem Yılmaz ile Yaren leyleğin belgesellere konu olan hikayesi devam ediyor. 10’uncu kez Eskikaraağaç Köyü’ne gelen Yaren leyleğin 4 yavrusu dünyaya geldi. Yavruların isimleri anket sonucunda konulacak.

Bursa’nın Karacabey ilçesine bağlı Eskikaraağaç Mahallesi’nde yaşayan Balıkçı Adem Yılmaz ile Yaren leyleğin 10 yıllık hikayesi belgesellere konu olmuş, binlerce turist ilkbahar ve yaz aylarında Eskikaraağaç’a akın ederek Yaren leylek ile Adem Amca’nın hikayelerini tanıklık etmişti. Her sene bu aylarda yavrulara dünyaya gelen Yaren leylekten bu yılda müjdeli haber geldi. 4 yavrusu dünyaya gelen Yaren leylek bir an olsun yavrularının yanından ayrılmıyor. Eşi ile birlikte yavrularına bakan ama Adem Amca’nın kayığına sabahları uğramayı da ihmal etmeyen Yaren leyleği dostu Adem Yılmaz anlattı.

Adem Yılmaz her yıl Yaren leyleğin 4 tane yavru yaptığını ifade ederek, “Şu an ne isim koyacağımızı bilmiyoruz. Ortak bir kararla isimler bulunur. Yaren leyleğin ismini de muhtar bulmuştu. Meşhur olmayı bırakın ben bu hayatımda bir leyleğin kayığıma geleceğini hayal edemezdim. Nereye gidersem gideyim sabahları kayığı bulup geliyor. Bu sene 10’uncu yılımız. Ben şimdi yemlemeyi hızlandırmam lazım. Eşi ve Yaren yavrularına nöbetleşe bakıyorlar. Bu sene eşi de kayığa gelmeye başladı” dedi.

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, Karacabey’in leylek köyü olarak bilinen Eskikarağaç’ta olmanın mutluluğunu dile getirerek, “Bildiğiniz gibi Adem Amca ve Yaren leyleğin ünü Türkiye sınırlarını aştı. Dünyayı mal oldu ve Prag’da belgesel film dalında birinci oldu. Karacabey Belediyesi olarak 7/24 Yaren’in yuvasına yerleştirdiğimiz kamera ile izlenime açtık. Yaren ve eşinin hayatını izlettiriyoruz. Pandemi döneminde de Türkiye ve dünyanın her yerinden izleniyor. Yumurtalar vardı ve yavrular çıktılar. Yaren leyleğin 4 yavrusu dünyaya geldi ve sağlıklı şekilde büyüyorlar. Nisan ayı biraz serin geçtiği için anne leylek değil anne baba ikisi kuluçkada geçirdiler” dedi.

Adem Amca ve Yaren leylek hikayesi çok büyük bir kesime mal olduğu için isim konusunda da sadece kendilerinin karar verilmesinin bencillik olacağını düşündüklerini ifade eden Özkan, “Bu çerçevede Yaren sevenler arasında bir anket çalışması ile gelen öneriler doğrultusunda isimler bulunacak. Yaren sevenler neyi istiyorsa o noktada hareket etmeyi düşünüyoruz” diye konuştu.

