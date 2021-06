Türkİş Genel Eğitim Sekreteri ve TEKSİF Sendikası Genel Başkanı Nazmi Irgat, Bursa'da Atılım Tekstil'de işten çıkarılan işçileri ziyaret etti. Irgat, "Hayırlısıyla bu iş yerinde toplu sözleşme mutlaka yapacağız. Bundan geri dönüş yok" dedi.

TEKSİF'in 16 şube başkanı ile Türkİş'e bağlı sendikaların Bursa şube başkanlarının da katıldığı ziyarette sendikalı oldukları için işten atılan ve bir ayı aşkın süredir de fabrika önünde işe geri dönme mücadelesi veren işçiler, TEKSİF Sendikası Genel Başkanı Nazmi Irgat'ı 'Türkİş seninle gurur duyuyor' sloganlarıyla karşıladı. İşçileri selamlayan Irgat, burada yaptığı açıklamada, “Sendikal hakkını kullandığı için işten atılmış, ekmeğine kan doğranmış insanların yanında olmak için, bu direnişe destek vermek için buradayız” dedi.

İşçilerin olduğu her yerde sendikaların her zaman var olacağına ifade eden Irgat, buna kimsenin engel olamayacağını belirtti. İşverenle diyalog kurmaya çalıştıklarını anlatan Irgat, sözlerine şöyle devam etti:

“Diyalog çağı diyorlar ya biz de onu denedik maalesef olumlu cevap alamadık. Ağalar beyler bu talebimizi ellerinin tersiyle itti. Burada işçilerin özgür iradesiyle örgütlenmiş bir yapı var. Bunu nasıl görmezden gelirsiniz? Biz burada çoğunluğu sağladık, yetkiyi aldık. Yasal olarak burada işçilerin adına söz hakkına sahibiyiz. Söz sahibi olmak demek 'Sizin fabrikalarınıza el koyuyorum' demek değil. Bu önyargılardan sıyrılın artık. Emek adına, üreten adına, hak ve hukuklarını mevcut kanunlar çerçevesinde gözetmek zorundasınız. Çalışma hayatı sadece İş Kanunu'ndan ibaret değil. Çalışma hayatı içinde Sendikalar Kanunu da var. Dolayısıyla insanlar bu yasaya bağlı olarak haklarını kullanıyor. Çalışma hayatını düzenleyen bu kanunlardan biri eksik olursa o bütünlüğün bir ayağı yok demektir. Biz sendikaları, sendikal hayatı işçilerin kendilerini ifade etme biçimi olarak görürüz. İşçilerin ucuz emek yerine insanca yaşayabileceği ve çalışabileceği için vardır sendikalar. Sendika demek insanca yaşamaktır, geleceğe güvenle bakmaktır, aynı zamanda o verimli çalışmalarıyla sektörü de korumaktır.”

Irgat, hiç kimsenin kendini kanunların üzerinde sayamayacağını belirterek, “Ben güçlüyüm, ben işverenim, istediğimi alır ve satarım diyemez. Hukukun kurallarına uymak zorundasınız. Kanunlara herkes uymalı. Biz de çalışanlar da daha fazla uymalı” ifadelerini kullandı.

İşverene de seslenen Nazmi Irgat, şöyle konuştu:

“Biz düşman değiliz. Alnımızın teriyle üretip bu ülkenin gelişmesine, kalkınmasına emeğiyle katkı sunan, güç veren insanlarız. Dolayısıyla bu işyerinde yetki alıyoruz. Yetki aldıktan sonra 5 gün geçti, itiraz ettiler. Moda oldu, bunu hak olarak görüyorlar. Biz aptal mıyız ki çoğunluğu sağlamadan Çalışma Bakanlığı'na müracaat edelim? Evet kanuni çoğunluğu sağlayarak bakanlığa başvurduk. Bakanlık yetki tespitini gönderdi. Şunu istiyoruz. Gelin diyalog kapılarını kapatmayalım. Yetki itirazını çekin, daha fazla gerilim olmadan, daha fazla insanlar üzülmeden, daha fazla işini kaybetmeden hele hele üretim aksamadan verimlilik kaybolmadan bir an önce çare bulalım. Hayırlısıyla bu işyerinde toplu sözleşme mutlaka yapacağız. Bundan geri dönüş yok.”

