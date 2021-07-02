Keles'teki çilek hasadına Kaymakam eli değdi

Keles Kaymakamı Kübra Teymur, köylülerin çilek hasadına katılarak çilek topladı.

Bursa’nın Keles ilçesinde yetişen çileğin hasadına başlandı. Köylülerin hasadına, Keles Kaymakamı Kübra Teymur, İlçe Jandarma Komutanı Okan Akbaba, İlçe Tarım Müdürü Nuri Oruç katıldı. Delice Mahalle Muhtarı Ahmet Çakır’ın çilek bahçesini ziyaret eden protokol üyeleri çilek topladı. Bir süre kadınlarla sohbet eden Kaymakam Kübra Teymur, “Toprağın bereketinin üretime, üretimin zenginliğe dönüşerek ülke ekonomisinin büyümesine, kalkınması için toprağı bin bir emekle işleyen, çiftçilerimize gereken kolaylığın ve teknik desteğin İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nce sağlanarak her zaman üreticimizin yanındayız” dedi.

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