Arif Kadri Balcı, Karacabey’e başhekim olarak atandı

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Bursa Acil Sağlık Hizmetleri Başkanı Arif Kadri Balcı, Karacabey Devlet Hastanesi Başhekimliğine atandı.

Karacabey Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Muzaffer Şenveli’nin Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliğine atanması sonucu bir süredir boş kalan Karacabey Devlet Hastanesi Başhekimliği görevine Uzman Dr. Arif Kadri Balcı atandı. Daha önce de Karacabey Devlet Hastanesi Başhekimliği görevinde bulunan Uzman Dr. Arif Kadri Balcı’nın tekrar Karacabey’e atanması vatandaşlar tarafından takdirle karşılandı.

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