Özel insanlara özel okul

Bursa’nın Yenişehir ilçesine özel insanlar için açılan eğitim kurumu hizmete açıldı.

Engelliler için özel olarak tasarlanan okulda eğitim görecek öğrenciler için en ince ayrıntıların düşünüldüğü okulun açılışına ilgi büyüktü. Akademi Ayyıldız Özel Eğitim Kurumunun açılışında konuşan kurum sahibi Avukat Çiğdem Eker, “Bir Yenişehirli olarak, Yenişehir’in ve Yenişehir Halkının, Velilerimizin öğrencilerimizin her şeyin en iyisine layık olduğuna dair büyük inancımızla kurumumuzu hazırlarken, bir özel eğitim merkezinde olması gereken her şeyin tam ve eksiksiz olması için elimizden geleni yaptık. Kurumumuzda, okul çocuklarına katkı sağladığımız disleksi olarak da bilinen Özel Öğrenme Güçlüğü Programı başta olmak üzere, Dil Konuşma Programı, otizm olarak da bilinen Yaygın Gelişimsel Bozukluk Programı, Zihnî Yetersizlik Programı ve Fizik Tedavi Programı bulunmaktadır. Toplam oda ve bölümleri ile yaklaşık 150 metrekareyi bulan fizik tedavi bölümümüzde; Fizik tedavi odası, ısıtmalı su kullanılan bir havuz odası ve çocuklarımızın nesneler ve renklerle tanışmasını sağlayan bir duyu bütünleme odası mevcuttur. Bunun yanında, Kurumumuz içinde büyükçe bir konferans salonu mevcuttur. Çocuklarımızın hazırladıkları gösterileri sunarken özgüvenlerinin artmasında önemli bir etken olduğunu düşündüğümüz konferans salonunda yine sizlerin de teşrifi ile nice güzel programlar yapmayı planlıyoruz” diye konuştu.

Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın, “Öncelikle böylesi güzel bir kurumu açmaktan dolayı son derece mutluyuz. Gerçekten daha önce kuruma yaptığım ziyarette gezme imkanım oldu. Yenişehir’de böyle bir kurum olmasından dolayı son derece mutluyuz. Bizler belediye olarak özel insanlarımıza her alanda onların yaşamlarını kolaylaştırmak için çaba sarf ediyoruz. Bundan böylede gerek okullarımıza gerekse bizlere ulaşan herkese seve seve yardım edeceğimizden kimsenin şüphesi olmasın. Bu vesile ile emeği geçen ve kurum sahiplerine teşekkür ediyorum. Hayırlı olsun" dedi.

