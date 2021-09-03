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Uydu vericisi takılan Beş numara Cad'a göçtü 4 yıl sonra gelecek Bir ayda 4 bin 500 kilometrenin üzerinde yol gitti Bursa Uluabat Gölü'nün simgesi haline gelen Yaren Leyleğin yavrusu 5 numara Çad'a göçtü

İHA

Uydu vericisi takılan Beş numara Cad'a göçtü 4 yıl sonra gelecek Bir ayda 4 bin 500 kilometrenin üzerinde yol gitti Bursa Uluabat Gölü'nün simgesi haline gelen Yaren Leyleğin yavrusu 5 numara Çad'a göçtü

Bursa Uluabat Gölü'nün göz bebeği ve simgesi Yaren leyleğin haziranda doğan yavrularından ‘5 numara’ya Karacabey Belediyesi tarafından uydu vericisi takıldı. Doğumundan iki ay sonra sürüyle birlikte göçe başlayan '5 numara', 4 bin 500 kilometre uçarak Afrika kıtasındaki Çad'a ulaştı.
Yaren leyleğin 'Beş numara'lı yavrusundan sinyal alındı
Bursa'nın Uluabat Gölü kıyısında her yıl konaklayan Yaren leyleğin haziranda dünyaya gelen en küçük yavrusuna uydu vericisi takılarak ve '5 numara' ismi verildi. Yaren leyleğin 5 yavrusundan hayatta kalmayı başaran 3'ü annelerini beklemeyip 1 ay öncesinden bir sürüye katılıp ilk göç eden leyleklerden oldu. Türkiye'nin üzerinde tek uydu vericisi leyleği olan '5 numara'dan gelen sinyaller, Akdeniz üzerindeyken birden bire kesildi. Araştırmacılar '5 numara' için endişelenirken, Ürdün'den sinyal gelmeye başladı. '5 numara' hareket halindeydi ve rotası Afrika kıtasıydı.
Toplamda sekiz ülke geçti
Ürdün'den ayrılmasından itibaren 10 gün içerisinde Çad'a ulaşan '5 numara', ikinci sinyalini burada verdi. Leyleği anbean izleyen yaban hayatı fotoğrafçısı Alper Tüydeş, yolculuğu şöyle anlattı: "Bu yıl Uluabat Gölü'nde Yaren leyleğin en küçük yavrusu olarak doğan 5 numaraya Karacabey Belediyesi olarak verici takılması kararlaştırıldı. Sırtındaki vericisiyle annesi Yaren'i beklemeden 1 ay öncesinden yuvadan uçan en küçük üye bir ay içerisinde 4 bin 500 kilometreden fazla yol katetti. 8 ülke ve yüzlerce şehri geride bıraktı. Çad'ın Mourtcha bölgesinden bizlere selam verdi. Bu seneki leyleklerin büyük bir kısmı henüz uçuşa geçmedi. Ancak 5 numara sürüsüyle birlikte öncü grup oldu. Üzerinde güneş enerjisi ile çalışan sinyal verici taşıyor. Annesinden gelen içgüdülerle hareket ediyor. Annesi Yaren de Afrika'ya daha önce gidip geldiği için 5 numara bu yolu izliyor. Çad'dan sonra rota ne olacak henüz bilmiyoruz. Sürüde öncü kuşlar var ve rotayı onlar belirliyor. 5 numaranın hayatta kalıp 4 yıl boyunca o bölgede kısa uçuşlar yaparak tam 4 yıl sonra doğduğu Uluabat Gölü kıyısına geri gelmesini bekliyoruz. Annesi gibi onun da yolunu gözleyeceğiz”
Tüm dünya onu tanıyor, takip ediyor
'5 numara'nın annesi Yaren leylek, Bursa'nın Eskikaraağaç köyünde balıkçılık yapan Adem Yılmaz'la kurduğu dostluk bağıyla dünya genelinde tanınır hale geldi. Belgesellere konu olan hikaye bundan 10 yıl önce bir bahar sabahı Adem Yılmaz erkenden göle açılıp balık avladığı sırada kayığının ucuna bir leyleğin konmasıyla başladı. Leyleklerin insanlara bu kadar fazla yaklaşması pek bilinen bir durum olmadığı için şaşıran Adem Amca kendisine hayli yakın duran bu leyleğin karnının aç olduğunu düşünüyor ve onu tuttuğu balıklarla besliyor. Ertesi gün oluyor ve Adem Amca yeniden balığa çıktığında leylek tekrar geliyor. Derken sonraki gün de geliyor, bir sonraki ay da geliyor ve hatta sonraki yıl da geliyor ve Adem Amca'nın kayığına konuyor. Yaren tam 10 yıldır her mart ayında köye göç ettiğinde ilk geldiği yer Adem Amca'nın teknesi oluyor. Adem Amca, her yıl 6 ay boyunca günde 510 saatini Yaren ile beraber balık tutarak geçiriyor. Yaren Leylek ile Adem Amca'nın hikâyesini ortaya çıkaran kişi doğa fotoğrafçısı Alper Tüydeş oldu. 5 yılı aşkın süredir iki dostun fotoğraflarını çeken Tüydeş'in paylaştığı hikâyenin kitap olup literatüre alınması bekleniyor.

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