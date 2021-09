Şehit Yazıcıoğlu’nun adı Bursa'da yaşatılacak

Bursa Büyükşehir Belediyesi, restorasyonunu tamamladıktan sonra Gençlik Merkezi ve Mahalle Gönüllüleri Konağı olarak hizmete açtığı tarihî konaklara 2009 yılında şehit olan Büyük Birlik Partisi (BBP) kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu’nun adını verdi.

Bursa’da gençlere yönelik birçok projeyi hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi, Muhsin Yazıcıoğlu Gençlik Merkezi ve Mahalle Gönüllüleri Konağı’nı törenle hizmete aldı. Kur’anı kerim tilâvetiyle başlayan programa, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim Politikalar Kurulu Başkanı Prof. Dr. Şükrü Karatepe, AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan, BBP İl Başkanı Salih Uçak, meclis üyeleri, muhtarlar, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Kültürel miras yaşatılıyor

Törende konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, açılışın hayırlı olmasını temenni etti. Bursa’nın 8500 yıllık tarihi, kültürel birikimi, doğal güzellikleri, bereketli toprakları ile Türkiye’nin en müstesna köşelerinden birisi olduğunu söyleyen Başkan Alinur Aktaş, farklı medeniyetlere ev sahipliği yapan Bursa’nın bunun izlerini de yaşadığını belirtti. Her anlamda cazibe merkezi olan Bursa’nın TÜRKSOY’un 38. dönem toplantısında ‘2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti’ ilan edildiğini hatırlatan Başkan Aktaş, “Gerçekleştireceğimiz proje ve faaliyetlerimizle Türk dünyasının gönül bağlarının güçlendirilmesi, kültürel mirasın yaşatılması, siyasi ve iktisadi birliğin geliştirilmesi hususunda Türk dünyasına katkı sunmaya devam edeceğiz. Dava adamı Muhsin Yazıcıoğlu hayatta olsaydı bu durumdan çok memnun kalırdı. Bursa’da Muhsin Yazıcıoğlu’nun ismini verdiğimiz Gençlik Merkezi ve Mahalle Gönüllüleri Konağı’mızın da açılışını yapıyoruz. Bölge daha önceden bakımsızdı. Önceki dönem belediye başkanımız Recep Altepe’ye teşekkür ediyorum. Kamulaştırmayla alâkalı süreci halletti. Göreve geldikten sonra restorasyon çalışmalarını başlattık. İlk günkü hâlini almış oldu. Burası çok kıymetli çalışmalara ev sahipliği yapacak” dedi.

“Geleceği inşa ediyoruz”

Son zamanlarda hanlar bölgesinde yapılan çalışmaların ön plana çıkmasına rağmen değerleri geleceğe taşıyacak önemli projelere de imza attıklarını anlatan Başkan Alinur Aktaş, “Açılışını yaptığımız bu yapılar, tarihî mirasımızın geleceğe taşınmasının yanında, geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın ve gençlerimizin tarih ve kültürle bütünleştiği bir mekân olacak. Geleceğimiz olan yavrularımızın geleceğini inşa etmek en önemli görevlerimizden birisidir. Bu doğrultuda gençlik modeli ve faaliyetleri hakkında projeler geliştirdik. Gençlik merkezleri başta olmak üzere farklı merkezlerde gençlere yönelik sosyal ve kültürel etkinliklerden kurslara kadar birçok alanda faaliyet gerçekleştiriyoruz. Görükle Gençlik Merkezi, Hüsnü Züber Evi Muradiye Gençlik Merkezi, Yıldırım, Görükle ve Millet Bahçesi Millet Kıraathaneleri gençlerimizin hizmetinde. Karacaali deniz kampı, Kestel Alaçam izcilik kampı ve Keles Kocayayla doğa kampı ile gençlerin ve öğrencilerin verimli zaman geçirmelerini sağlıyoruz” diye konuştu.

Gençlik kulübüne büyük ilgi

Gençlikle ilgili bütün çalışmaları Bursa Büyükşehir Gençlik Kulübü çatısı altında gerçekleştirdiklerini ifade eden Başkan Aktaş, “Bu çalışma Türkiye Belediye Birliği’nden ödül almamıza vesile oldu. Bizler genç kardeşlerimizin hayatına dokunalım istedik. Şu ân 1529 yaş arası 55 bin kulüp üyesi gencimiz var. Şehre ve gençlere dair sevdamız ve heyecanımız var. Merhum Muhsin Yazıcıoğlu’nun ismini verdiğimiz gençlik merkezinin açılışını yapıyoruz. Gençlerimiz, iman, irfan, fazilet ve bilgi ile donanmış; karakterli, ahlâklı, kişilikli; vatanına, milletine ve dinine sahip çıkan, dahası bunları yüceltmek için bütün imkânları seferber eden bir nesil olsun. Gençleri bu yönde geleceğe hazırlamaya çalışıyoruz” dedi.

“Gönül insanı”

Muhsin Yazıcıoğlu’nun, temiz siyasetin, hasbî duruşun, gönül insanı olmanın timsâli bir hayat yaşadığını dile getiren Başkan Aktaş, “Onun zor zamanlarda söylediği veciz, anlamlı ve ümit aşılayan sözlerini de hiç unutmadık. 28 Şubat’ın yaşandığı günlerde ‘Namlusunu milletine çevirmiş tanka selam durmam’ sözü hiç unutulmayacak. Yazıcıoğlu, farklı görüşten insanların ittifak ettiği örnek bir isim olmuştur. Vatan sevdalısı birinin isminin de yaşatılmasını istedik. Bunu yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Burada Muhsin Yazıcıoğlu anı odası, etüt ve eğitim salonları, sosyal oyun alanı, bilgisayar ve atölye odaları yer alıyor. Yapıların birini de mahalle gönüllülerimizin hizmetine sunuyoruz. Dostluğun, kardeşliğin yer alacağı çalışmalar burada yapılacak. Gençlik Merkezi’nin Bursa’nın evlatlarına ışık olmasını diliyorum” diye konuştu.

“Aslolan millet ve devlettir”

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, şehit Muhsin Yazıcıoğlu’nu, onunla şahadete yürüyen dava arkadaşlarını ve bütün şehitleri rahmetle andı. Yazıcıoğlu ile birlikte bir fikri ve çizgiyi temsil ettiklerini anlatan Destici, Allah’ın rızasını kazanıp millete hizmet etmeyi görev edindiklerini belirtti. Özellikle millî iradeye darbe vurulduğu dönemlerde Muhsin Yazıcıoğlu’nun ortaya çıkarak dik duruş sergilediğini anlatan Destici, "Bizler de onun yolundan giderek her darbe söylentisinde aynı duruşu gösterdik. Göstermeye devam edeceğiz. Aslolan millet ve devlettir. Müslüman Türk’ün güçlü olmasıdır. Bu topraklar yüzyıllarca İslam coğrafyasına liderlik etmiştir. Bu millet Allah’ın isminin yayılması için üç kıt’aya yayılmış, şehitler vermiştir. Milletimizle gurur duyuyoruz. Türkevi’nin açılışı vesilesiyle Amerika’daydık. Bu gururu herkesin yaşamışını isterdim. Ama bazı çevreler bu gururu yaşamamızı dahi hazmedemiyor. Muhsin Başkanımızdan öğrendiğimiz en önemli şey, ‘Doğru kimden gelirse gelsin, onun yanında durmalıyız. Yanlış kimden gelirse gelsin, karşısında durup doğruya yöneltmektir’. Bizler de aynı yapıyoruz. Bursa’da rahmetli şehit başkanımızın adının yaşatılması çok sevindirici. Bursa’yı çok severdi. Her geldiğinde mutlu olurdu. Bursa kadim bir şehir. Rahmetli başkanımızın isminin tarihi bir bölgede tarihi bir binaya verilmesinden mutluluk duydum. Büyükşehir Belediye Başkanı başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim Politikalar Kurulu Başkanı Prof. Dr. Şükrü Karatepe, Muhsin Yazıcıoğlu’nun adını taşıyan bir merkezin açılışında bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Yazıcıoğlu ile ilgili hatıralarını da anlatan Karatepe, Yazıcıoğlu’nun anılarının yaşatılmasının anlamlı olduğunu söyledi.

Konuşmaların ardından Muhsin Yazıcıoğlu Gençlik Merkezi ve Mahalle Gönüllüleri Konağı, protokolün katıldığı kurdele kesimiyle hizmete açıldı. Başkan Aktaş ve beraberindekiler ardından hizmete açılan kültür merkezini gezdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.