Bursa'da baraj kapakları kapanınca binlerce balık telef oldu

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Bursa'nın İnegöl ilçesindeki Boğazköy barajı kapaklarının kapatılmasıyla kuruyan Kocasu Deresindeki binlerce balık telef oldu.

İnegöl ilçesindeki Boğazköy sulama barajının kapaklarının kapatılmasıyla, Yenişehir'in Kocasu devresinde su seviyesi düştü. Dere kuruyunca binlerce balık dere yatağında telef oldu.

Vatandaşlar, deredeki görüntüyü görünce şoke olurken, balık ölümlerinin önüne geçilmesini istediler.

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