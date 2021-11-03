Bursaspor’da en çok skora Massimo Bruno etki etti

11 haftası geride kalan TFF 1. Lig’de Bursaspor adına en çok skora etki eden isim Massimo Bruno oldu.

TFF 1. Lig’in 11. haftasında Ankara Keçiörengücü’nü 20 mağlup eden Bursaspor’da en çok skora etki eden futbolcuların başında Massimo Bruno geldi. 28 yaşındaki futbolcu, 2 gol, 3 asistle toplam 5 gole doğrudan etki etti. Bruno’yu, 3 gol, 1 asistle Batuhan Kör, 2 gol 2 asistle İsmail Yüksek, 1 gol 3 asistle de Namiq Alasgarov takip etti. Bursaspor’un golcü futbolcusu Tim Matavz ise 1 golde kalması dikkatlerden kaçmadı.

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